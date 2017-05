Wechsel an der Spitze der VKU-Landesgruppe Bayern

Jahn wurde Ende Mai einstimmig auf der Mitgliederversammlung der Landesgruppe Bayern in Augsburg gewählt. Hauptziel seiner neuen Tätigkeit sei es, die nachhaltige Kreislaufwirtschaft in Bayern weiterzuentwickeln, so Jahn. Dazu Helmut Schmidt: „Mich freut, dass Heino Jahn die Potenziale der Kreislaufwirtschaft für die nachhaltige Entwicklung von Kommunen schätzt und weiterentwickeln möchte. Auch mein Hauptanliegen war es, die Themen kommunale Daseinsvorsorge und Nachhaltigkeit nach vorne zu bringen.“



Helmut Schmidts Engagement für Themen der Nachhaltigkeit hat den VKU über viele Jahre geprägt. Auf sein Wirken hin entstand etwa der Branchenleitfaden für die Nachhaltigkeitsberichterstattung in der Abfallwirtschaft. Dieser dient nun als Vorbild für einen ähnlichen Leitfaden der Energiewirtschaft. Aber auch bei anderen Themen, etwa der Verpackungsentsorgung, hat sich Helmut Schmidt mit viel Expertise eingebracht. VKU-Vizepräsident Patrick Hasenkamp dazu: „Für das jahrelange Engagement für den Verband und die kommunale Abfallwirtschaft in Deutschland möchte ich Helmut Schmidt von Herzen danken.“