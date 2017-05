VDI: Emissionen reduzieren bei Kompostieranlagen

Nächster Artikel

Zur diesjährigen »International Compost Awareness Week« betont der BDE die Bedeutung von organischen Abfällen. So sei nicht hinnehmbar, dass die seit 2015 geltende gesetzliche Pflicht zur getrennten Erfassung von organischen Abfällen in vielen Kommunen nicht eingehalten werde und dadurch große Mengen an potenziellen Kompostdüngern verloren gingen.