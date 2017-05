Deutsche Post und Alba schonen Klima und Ressourcen

Danach spart Alba pro Tonne über Electroreturn gesammelter Elektrokleingeräte rund 16,22 Tonnen Primärressourcen ein – dieses Gewicht ist vergleichbar mit etwa 13 Mittelklassewagen. Gleichzeitig vermindert sich der Ausstoß von klimaschädlichen Gasen um rund 550 Kilogramm. Dies entspricht etwa 4.000 gefahrenen Kilometern eines durchschnittlichen PKWs – einmal die Strecke Berlin-Barcelona und zurück. Insgesamt hat Electroreturn so ein jährliches Einsparpotenzial von bis zu 273 Tonnen Primärressourcen und 9 Tonnen Treibhausgas-Emissionen.

„Viele Elektrokleingeräte gehen nach Gebrauch noch immer nicht ins Recycling. Meist landen sie in der Verbrennung oder liegen noch zuhause in Schubladen, Kellern oder auf Speichern, ohne dass sie zurück- oder weitergegeben werden“, so Manfred Fahrner, Experte für Elektronikschrottrecycling bei Alba. „Electroreturn trägt dazu bei, die Menge der verwerteten Geräte zu steigern, und leistet damit – wie nun auch erstmals wissenschaftlich bestätigt – einen entscheidenden Beitrag zum Ressourcen- und Klimaschutz.“

„Mit Electroreturn bieten wir Verbrauchern eine umweltfreundliche und bequeme Lösung für die Entsorgung ihrer Altgeräte an“, so Jens Terboven, Vice President Zusatzleistungen Brief Kommunikation. „Unsere grüne Logistik ist hierfür die perfekte Voraussetzung und wird von der Alba Group als Partner für eine umweltfreundliche Verwertung zu einer ganzheitlichen Lösung für Rückführungslogistik und Recycling optimal ergänzt.“