Kiesel zufrieden mit Messeauftritt

Maschinen von Fuchs, Hitachi und Giant sowie zahlreiche Anbaugeräte und Schnellwechselsysteme präsentierte Kiesel am Stand. Auf dem Stand des Baumaschinenhändlers herrschte während der ganzen Messe reger Andrang. Vertreter von Hunderten von Kunden aus der Region zwischen Schweizer Grenze und Odenwald, aber auch etliche Besucher aus Bayern, Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen fanden den Weg zum Kiesel-Stand und machten damit die Messe für die organisierende Kiesel Süd GmbH zu einem sehr großen Erfolg. Kiesel-Vertriebsleiter Kurt Krämer: „Der Betrieb auf dieser Messe insgesamt und an unserem Stand war dieses Mal deutlich lebhafter als am bisherigen Standort, auch wenn das Wetter teilweise unsicher war.“

Kiesel will mit den passenden Maschinen und Systemlösungen den Kunden im Umschlag, im Wertstoffhandel sowie in der Baubranche helfen, die Betriebsabläufe zu optimieren. Viele Gespräche drehten sich dabei um die passenden Anbaugeräte und Schnellwechselsysteme, die die entscheidende Rolle bei der Prozesskostenoptimierung spielen, denn eine für den Gerätewechsel verringerte Zeit spart dem Unternehmer Zeit und Kosten und optimiert damit seinen Gewinn.

Neben den bewährten vollhydraulischen Schnellwechselsystemen des Partners OilQuick präsentierte Kiesel auf der Messe erstmals mechanische und hydraulische Schnellwechsler der hauseignen Marke KART. Diese Systeme sind mit allen Anbaugeräten des vergleichbaren Schnellwechselsystems für Trägergeräte bis 40 Tonnen kompatibel, ebenso sind die Geräterahmen der verschiedenen Systeme kombinierbar.

Alle Blicke zog die neue Umschlagmaschine von Fuchs MHL340FTQC auf sich, die mit der vollständig neu gestalteten Kabine erstmals zu sehen war. Bei der mit dem iF Design Award ausgezeichneten Kabine wurde vor allem unter den Gesichtspunkten Sicherheit, Ergonomie, Komfort und Rundumsicht optimiert – dabei flossen zahlreiche Erfahrungswerte und Rückmeldungen der Kunden direkt in die Entwicklungsabeit ein.

Darüber hinaus waren von Hitachi der für die Recyclingbranche optimierte, leistungsstarke Radlader ZW180PL-6 sowie der Kompaktbagger ZX65USB-5 mit Schwenkrotator zu sehen, der ideal für Arbeiten in sehr beengten Bereichen ist. Der bereits sehr erfolgreiche Kurzheckbagger ZX225USLC der neuen Serie 6 von Hitachi sowie einige Maschinen von Tobroco Giant und zahlreiche Anbaugeräte erregten ebenfalls viel Aufmerksamkeit. „Wir haben uns gefreut, so viele Kunden in Karlsruhe zu informativen und ergebnisreichen Gesprächen begrüßen zu dürfen“, resümiert Günther Breyer, Geschäftsführer der Kiesel Süd GmbH.

Für den kürzlich begonnenen Bau der neuen Niederlassung Karlsruhe neben dem Messegelände investitert die Kiesel Gruppe, die in Deutschland insgesamt 40 Niederlassungen hat, etwa fünf Millionen Euro. Um dem Mangel an geeigneten Arbeitskräften zu begegenen und alle Standorte mit gut ausgebildeten Vertriebsmitarbeitern und Servicetechnikern versorgen zu können, bildet Kiesel seit Jahren in der Kiesel Akademie eigenes Personal aus und sorgt für stetige interne Weiterentwicklung der Mitarbeiter.