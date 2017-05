BDE mit neuem Kommunikationschef

Der 49-Jährige ist Nachfolger von Alexander-Georg Rackow, der wieder als Journalist tätig ist. Schodrowski arbeitete zuletzt bei einem Politikberatungsunternehmen. Davor war er fünf Jahre lang stellvertretender Sprecher des Senats von Berlin.

BDE-Präsident Peter Kurth: „Bernhard Schodrowski verfügt über eine große Erfahrung als Kommunikationsfachmann, die er sich bei seiner langjährigen Tätigkeit in verschiedenen Institutionen in Politik und Wirtschaft erworben hat. Deshalb freuen wir uns, dass er die Leitung unserer Kommunikationsabteilung übernommen hat. Mit seiner Expertise wird er die Anliegen unserer Branche in Politik und Öffentlichkeit engagiert und überzeugend zur Sprache bringen. Mit ihm können wir die erfolgreiche Medienarbeit nahtlos fortsetzen, die Alexander-Georg Rackow für uns geleistet hat. Wir danken ihm für seine Arbeit und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute. Unserem neuen Kommunikationschef wünschen wir einen guten und erfolgreichen Start beim BDE.“