Gütegemeinschaft Abbrucharbeiten wählt Vorstand

Auf der Mitgliederversammlung der Gütegemeinschaft Abbrucharbeiten e.V. wurde am 31. März 2017 in Köln ein neuer Vorstand gewählt. Dabei wurden die bisherigen Vorstandsmitglieder Markus von Olnhausen als Vorsitzender und Johannes Schlenter als Stellvertretender Vorsitzender einstimmig in ihren Ämtern bestätigt.