Rewindo mit neuen Premium-Partnern

Verglichen mit den bereits mehr als 200 Fensterbaubetrieben, die sich mit Zeichnung der Rewindo-Ökovereinbarung zum Recycling ausgebauter Kunststofffenster, -rollladen und -türen verpflichten, gehen die neuen Partner einen deutlichen Schritt weiter. So garantieren sie die aktive Mitgestaltung der Kreislaufwirtschaft durch die vermehrte Verwendung von Profilen mit Recyclatkern.

„Der verstärkte Einsatz von Recyclingprofilen stärkt die Ressourcenschonung auf der einen und natürlich den Klimaschutz durch CO2-Einsparung auf der anderen Seite. Wir sind sehr froh, dass wir zusammen mit unseren Gesellschaftern derart namhafte Fensterbauer gewinnen konnten, die diesen Weg nun gemeinsam mit uns gehen wollen“, freut sich Rewindo-Geschäftsführer Michael Vetter.

Durch die Teilnahme und Einbindung in Arbeitskreisen und Gremien der Rewindo werden die neuen Premium-Partner Hilzinger, Höning, IDEAL Fensterbau Weinstock, Kochs, Schweiker-Gruppe, Th. Zink, TMP, Windor und Wirus den eingeschlagenen Weg der Rewindo intensiv begleiten, wobei das Konzept der Premium-Partnerschaft offen für weitere Fensterbauer ist. Ein neu gestaltetes Premium-Partner-Logo steht als Gütesiegel für ökologische Zukunftsgestaltung unter einem Dach und einer Marke.

Fensterbauer alleine sollen aber auf Dauer nicht die einzigen Mitgestalter bleiben. Geplant ist zukünftig, Premium-Partner aus der gesamten Wertschöpfungskette, also auch aus Gewerken wie Glas, Beschlag und Abbruch/Entsorgung, zu gewinnen. Dazu Vetter: „Die Einbindung von führenden Fensterbauern als Premium-Partner ist ein erster, sehr wichtiger Schritt zur Vertiefung der Rewindo-Idee entlang der gesamten Wertschöpfungskette in Deutschland und somit auch die praktische Umsetzung und Erweiterung der von der Europäischen Kommission geförderten Idee einer ‚Circular Economy‘ in ein bereits funktionierendes Recyclingsystem. Dies wollen wir auf Dauer konsequent erweitern und fortsetzen.“