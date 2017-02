WFZruhr: Ausbildung im Firmen-Check

Kreislaufwirtschaft ist eine Zukunftsbranche und ein Wirtschaftszweig, der Jobmotor ist und auch sein will. Das wird von vielen Verbänden, Politikern und Experten so gesehen. Daher hat das WFZruhr das Thema „Ausbildung“ in den Focus seiner aktuellen Ausgabe gestellt.

Man könnte meinen, dass junge Menschen Schlange stehen, um in den großen, mittelständischen und kleineren Unternehmen eine Ausbildung zu beginnen, die in einen interessanten und zukunftssicheren Job mündet. Ob dies wirklich so ist, war die Ausgangsfrage des WFZruhr an seine über 100 Mitglieder.

„Sehr viele Unternehmen teilten mit, in welchen Berufen sie ausbilden, welche Schwierigkeiten, aber auch, welche Strategien und Lösungsansätze es in den Bereichen Ausbildung und Personalentwicklung gibt. Ein facettenreiches Bild zeigt, wie unterschiedlich die Lage ist. Wir haben auf 2 zusätzlichen Sonderseiten in dieser neuen Ausgabe von DAS MAGAZIN die Rückmeldungen dokumentiert“ berichtet Dr. Hildebrand von Hundt, Initiator der Umfrage und Geschäftsstellenleiter des WFZruhr eV.

Michael Thews (MdB; Berichterstatter für Kreislaufwirtschaft und Nachhaltigkeit der SPD-Bundestagsfraktion) nimmt in dieser Ausgabe Stellung zur Bedeutung der Kreislaufwirtschaft in unserer Region.

Informationen zu/r vorbeugenden Brandschutzmaßnahmen beim Metallrecycling, Schutzbelüftungen für Baumaschinen, spielerischen Weiterbildung von Berufskraftfahrern, neue Wege bei der Phosphor-Rückgewinnung aus Klärschlamm sowie Hinweise auf diverse Veranstaltungstermine uvm. runden den Inhalt der aktuellen Ausgabe ab.

Kostenfreie Bestellung und Registrierung für diese und weitere Ausgaben unter www.wfz-ruhr.de