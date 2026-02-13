Anzeige

Feuer in Recyclinghalle von Source One Plastics

Ein Brand hat am 27. Januar 2026 Teile der Recyclinganlage der Source One Plastics GmbH in Eicklingen beschädigt. Mitarbeitende bemerkten das Feuer in den frühen Morgenstunden auf dem Betriebsgelände und alarmierten umgehend die Feuerwehr. Die Löscharbeiten dauerten bis in den Nachmittag. Nach Angaben der Polizei bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Bevölkerung.
Source One Plastics Sortier- und Recyclinganlage für Kunststoffabfälle in Eicklingen
Copyright: Source One
Das Feuer beschränkte sich auf das Dach sowie auf Anlagenkomponenten im Innenraum der Recyclinghalle. Personen kamen nicht zu Schaden, auch Umweltschäden wurden nicht festgestellt. Das Bürogebäude blieb unversehrt. Die Statik der Halle ist nach erster Einschätzung nicht beeinträchtigt.

Durch den Brand wurden Teile der technischen Ausstattung im Innenbereich sowie das Hallendach zerstört. Das konkrete Ausmaß des Sachschadens ist derzeit noch nicht abschließend geklärt, da die Halle bislang nicht für eine umfassende Schadensanalyse freigegeben wurde. Nach erster äußerlicher Begutachtung erscheint eine Instandsetzung der betroffenen Anlagenteile möglich. In den kommenden Tagen sollen weitere Untersuchungen erfolgen, um die Schadenshöhe zu ermitteln und den Zeitplan für die Wiederherstellung des Betriebs festzulegen.

Quelle: Source One Plastics
