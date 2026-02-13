Feuer in Recyclinghalle von Source One Plastics

Das Feuer beschränkte sich auf das Dach sowie auf Anlagenkomponenten im Innenraum der Recyclinghalle. Personen kamen nicht zu Schaden, auch Umweltschäden wurden nicht festgestellt. Das Bürogebäude blieb unversehrt. Die Statik der Halle ist nach erster Einschätzung nicht beeinträchtigt.

Durch den Brand wurden Teile der technischen Ausstattung im Innenbereich sowie das Hallendach zerstört. Das konkrete Ausmaß des Sachschadens ist derzeit noch nicht abschließend geklärt, da die Halle bislang nicht für eine umfassende Schadensanalyse freigegeben wurde. Nach erster äußerlicher Begutachtung erscheint eine Instandsetzung der betroffenen Anlagenteile möglich. In den kommenden Tagen sollen weitere Untersuchungen erfolgen, um die Schadenshöhe zu ermitteln und den Zeitplan für die Wiederherstellung des Betriebs festzulegen.