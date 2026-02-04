Anzeige

Kunststoffrecyclingtechnologien in Europa kartiert

Plastics Recyclers Europe hat die erste europaweite Kartierung von Kunststoffrecyclingtechnologien veröffentlicht. Der Bericht bietet einen datenbasierten Überblick über den aktuellen Stand des Kunststoffrecyclings in Europa und identifiziert bestehende technologische Kapazitäten sowie strukturelle und technische Lücken.
Sie dient als Referenz für Interessengruppen entlang der Kunststoffwertschöpfungskette, einschließlich Recycler, Konverter, Markeninhaber und politische Entscheidungsträger, und unterstützt evidenzbasierte Entscheidungsfindung.

Die Publikation analysiert mechanische, Auflösungs- und chemische Recyclingtechnologien in den wichtigsten Kunststoffabfallströmen wie Verpackungen, Elektro- und Elektronikgeräten, ausgemusterten Fahrzeugen und Bauprodukten. Es folgt Plastikmüll von der Sammlung und Sortierung bis zum Recycling und bietet einen umfassenden Überblick über die gegenseitigen Prozessabhängigkeiten. Recyclingtechnologien werden nach einem Ampelsystem kategorisiert, das ihren industriellen Reifegrad widerspiegelt und von der frühen Entwicklung bis hin zu etablierten großflächigen Anwendungen reicht.

Laut der Analyse bleibt mechanisches Recycling der am weitesten verbreitete Recyclingweg für Kunststoffe in Europa. Auflösungsbasierte Prozesse sind weitgehend auf Pilot- und frühe kommerzielle Projekte beschränkt, während chemische Recyclingtechnologien allmählich über den Demonstrationsbereich hinaus expandieren. Der Bericht identifiziert effiziente Sortierung als entscheidenden Faktor zur Verbesserung der Recyclingraten und der Outputqualität auf allen Recyclingrouten.

Die Kartierung basiert auf Interviews mit Branchenakteuren, Datenanalysen, Standortbesuchen sowie einer Überprüfung der technischen Literatur und Patentanmeldungen. Es dokumentiert aktuelle technologische Entwicklungen und zeigt, wie einzelne Prozessschritte die Gesamtleistung des Systems beeinflussen. Die Publikation zielt darauf ab, die Optimierung der Recyclingfähigkeit, die Infrastrukturplanung und die Reduzierung von Materialverlusten im europäischen Kunststoffrecycling zu unterstützen.

Quelle: Plastics Recyclers Europe
