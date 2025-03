Pilotprojekt zur dauerhaften Speicherung von CO2 in Abbruchbeton

Biogenes CO 2 wird von Biogasanlagen aus der Umgebung abgeschieden und zu Baustoffrecycler gebracht. Auf dem Recyclingplatz befindet sich die CO₂-Speicheranlage, welche in die bestehenden Prozesse des Recyclers integriert ist. In der Reaktionskammer – dem Herzstück der Anlage – wird Abbruchbeton mit dem hochreinen CO 2 in Kontakt gebracht. Die Technologie beschleunigt den natürlichen Mineralisierungsprozess: Der Kohlenstoff regiert mit dem Restzement im Material und wird innerhalb von wenigen Stunden zu Kalkstein. So bindet sich das CO 2 permanent in den Poren und an der Oberfläche des Granulates. Das karbonatisierte, rezyklierte Granulat kann danach für die Produktion von Recycling-Beton eingesetzt werden.

Die Oettinger-Gruppe übernimmt im Joint Venture Recular die Beschaffung und Aufbereitung des Abbruchbetons, während Peterbeton mit mehreren Werksstandorten für die Verarbeitung und Verbreitung des CO₂-angereicherten Recycling-Betons sorgt.

Für Neustark ist dieses Projekt ein weiterer Schritt ihrer Expansion in Deutschland, nachdem der Markteintritt im Herbst 2023 erfolgt ist. Zurzeit befinden sich 29 CO₂-Abscheidungs- und Speicheranlagen in Europa in Betrieb. Weitere dreißig Projekte befinden sich in Europa in Planung oder im Bau.