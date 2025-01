Weiterer Recyclingpartner für Rewindo

Seit Jahresbeginn ist der Hersteller von Kunststoff-Fensterprofilen, Sichtschutzsystemen und PVC-Platten mit seiner in 2024 fertiggestellten Recyclinganlage als Profine Recycling Network nach erfolgreichem Audit dem Partnernetzwerk der Rewindo als 15. Recyclingpartner beigetreten.

Am Standort Pirmasens wird neben PVC-Profilabschnitten auch vorkonfektioniertes Altfenstermahlgut zu Regranulat für die Herstellung von Kunststoff-Fensterprofilen aufbereitet. „Wir freuen uns, dass wir mit Profine Recycling Network einen weiteren erfahrenen Recyclingpartner für unser Netzwerk gewonnen haben“, so Rewindo-Geschäftsführer Michael Vetter.

Bereits seit 2017 arbeitet Profine europaweit an einem geschlossenen Recyclingkreislauf mit seinen Verarbeiter-Kunden und sammelt zusammen mit Partnern und Fensterbauern PVC-Altfenster ein. 2024 waren dies in Europa 33.000 Tonnen an Altfenstern und Profilabschnitten. Als zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb besitzt das Unternehmen die ausreichenden Genehmigungen und weist darüber hinaus seine Fach- und Sachkunde nach.

Durch Zukäufe von Recyclingfirmen und Aufbereitungsanlagen, u. a. in Deutschland und Großbritannien, erfolgte zuletzt eine Erweiterung der Recycling-Aktivitäten.



Von 2013 bis 2023 konnte der Recyclinganteil in der Profilherstellung der Profine GmbH bei den Hauptumsatzträgern im Fensterbereich um 127 Prozent gesteigert werden. 2021 brachte Profine erstmals Profilkörper aus 100 Prozent Recyclingmaterial auf den Markt. Darüber hinaus hat das Unternehmen Kunststoff-Fensterprofile mit mindestens 55-prozentigem Recyclinganteil im Angebot. Sie entsprechen den aktuellen Anforderungen verschiedener deutscher Kommunen im Rahmen von Förderprogrammen wie „Klimafreundliches Wohnen und Arbeiten in Düsseldorf“.