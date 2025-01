Bifa Umweltinstitut mit neuer Geschäftsführung

Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Rommel leitete seit 2004 als Geschäftsführer das Bifa Umweltinstitut GmbH und geht zum 31.12.2024 in den Ruhestand. Das Umweltinstitut wird in Zukunft von einer Doppelspitze geleitet.

Ab dem 01. Januar 2025 wird Prof. Dr. Nadine Warkotsch für das Bifa Umweltinstitut tätig sein. Sie promovierte 2004 an der LMU und war danach lange in der Industrie tätig, die längste Zeit davon bei der Henkel AG & Co. KGaA in Düsseldorf. 2013 gründete sie ihr eigenes Unternehmen, das Firmen bei der Antragstellung von technischen und umwelttechnischen Forschungsfördervorhaben berät. Frau Prof. Warkotsch war viele Jahre als Dozentin an der Hochschule München tätig und wurde 2019 als Professorin für allgemeine Chemie, Umweltchemie und Bauchemie an die Technische Hochschule Augsburg berufen.

Seit dem 01. November 2024 ist Thomas Weber Geschäftsführer am Bifa Umweltinstitut. Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre hat er langjährige Managementerfahrung im internationalen Mittelstand sowie in der Unternehmensberatung gesammelt. Seine inhaltlichen Schwerpunkte liegen in den Fachgebieten Finanzierung, Controlling, Personalwesen, IT und im Einkauf/Vertrieb. Darüber hinaus hat er umfassende Kenntnisse bei der Geschäftsplanung und Strategieentwicklung.