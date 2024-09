Circu Li-ion und Amazon wollen Lebensdauer von Batterien in Logistikprozessen verlängern

In einem automatisierten Prozess werden die Batterien zerlegt und die einzelnen Zellen darauf geprüft, ob sie wiederverwendet oder recycelt werden können. Durch die effektivere Wiederverwendung von Batterien von Elektrofahrzeugen will Amazon die Nachfrage nach neuen Batterien reduzieren und den damit verbundenen CO₂-Fußabdruck verringern. Gefördert wird Circu Li-ion durch das Amazon Sustainability Accelerator-Programm, das nachhaltigere Start-ups finanziell und mit Know-How unterstützt.

Durch die Pilotphase, die nach September 2024 beginnen wird, kann Circu Li-ion seine Technologie in Deutschland ausbauen. In den sechs Monaten des Piloten werden Circu Li-ion und Amazon gemeinsam Akkus aus Elektrofahrzeugen aus Amazons Liefernetzwerk mit der Technologie von Circu Li-ion verarbeiten. Das erlaubt ein granulareres Recycling, was einen höheren Grad an Abfallvermeidung und Wiederverwendung ermöglicht. Die Zusammenarbeit hilft Amazon dabei, den Bedarf an neuen Batterien zu reduzieren.