Exte neuer Rewindo-Partner

Jetzt ist ein weiteres Unternehmen aus dieser Branche hinzugekommen: Die Exte Gruppe ist dem Partnernetzwerk des bundesweiten Systems für PVC-Altfensterrecycling beigetreten. Damit erreicht die Zahl der Premium-Partner 27. Sie bilden vom Fensterbau, über Extrusion, Folien, Recycling-Maschinenbau und Glas bis zu Beschlag und Stahlarmierung die gesamte Wertschöpfungskette für PVC-Fenster ab. „Über die weitere Verstärkung des Bereiches Extrusion in unserem Netzwerk für Recycling, Ressourceneffizienz und Nachhaltigkeit freuen wir uns“, so Rewindo-Geschäftsführer Michael Vetter.

Exte ist ein inhabergeführtes Familienunternehmen, das in zweiter Generation seit 65 Jahren Produkte und Lösungen für die Bauwirtschaft entwickelt und produziert. Dazu gehören Rollladenkasten-Systeme, Fensterzubehör-Systeme, Verkleidungslösungen und Schalungszubehör. Mit insgesamt fünf Standorten in Deutschland und Polen werden Kunden weltweit in allen strategischen Märkten mit über 12.000 verschiedenen Produkten beliefert. Die Unternehmensgruppe beschäftigt mehr als 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erreicht einen Jahresumsatz von über 100 Mio. Euro. Das Produktionswerk am Standort Wipperfürth umfasst 13.500 Quadratmeter. Zu den Kundengruppen gehören u.a. die Fensterbauer. „Unser Unternehmen verfolgt eine Zero-Waste-Strategie, in der Produktionsausschuss zu 100 Prozent in den Materialkreislauf geführt wird. Dem Premium-Partner-Netzwerk der Rewindo sind wir daher gerne beigetreten, weil die Branchenlösung mit dem Materialkreislauf für PVC-Altfenster und -Produktionsabfälle Ziele verfolgt, die sehr gut zu unserer Unternehmensphilosophie passen“, so Tobias Marten, Leiter Marketing und Produktmanagement.