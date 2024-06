Vecoplan geht strategische Partnerschaft mit Pla.to Technology

Chemisches Recycling ist ein wichtiger Ansatz in der Kreislaufwirtschaft.

Es ermöglicht die Wiederverwertung von Kunststoffabfällen, die zu komplex sind, um sie mit mechanischen Recyclingverfahren zu verarbeiten, aber zu wertvoll sind, um sie zu entsorgen. Bei chemischem Recycling werden Kunststoffe in ihre chemischen Bestandteile zerlegt und als Rohstoffe für die Herstellung neuer Kunststoffe genutzt. Dies trägt dazu bei, den Verbrauch fossiler Ressourcen zu reduzieren und die Umweltverschmutzung durch Kunststoffabfälle zu verhindern. Auf der IFAT informierte Vecoplan die Fachwelt, mit welchen Maßnahmen die Expertise in diesem Bereich langfristig intensiviert werden soll und geht eine enge strategische Partnerschaft mit Pla.to Technology ein.

Pla.to Technology mit Sitz in Görlitz bietet langlebige und verschleißfeste Reinigungsverfahren für wirtschaftliches Altkunststoffrecycling und verfügt über eine bereits 20-jährige Erfahrung mit etablierten Systemen. Für Vecoplan ist das die beste Grundlage, im Bereich der Reinigung eine strategische Partnerschaft einzugehen. Mit der Verbindung der hohen Expertise von Vecoplan in der wertstofflichen Materialaufbereitung und der Erfahrung von Pla.to in den verschiedenen Reinigungsverfahren erhalten Kunden zukünftig Aufbereitungslösungen aus einer Hand.