Klaus Töpfer ist tot

Der ehemalige Umweltminister, der maßgeblich an der Einführung des Dualen Systems beteiligt war, verstarb im Alter von 85 Jahren.

Bundesumweltministerin Steffi Lemke erklärte auf X: „Mit Klaus Töpfer verlieren wir einen unserer großen Umweltpolitiker. Er stand für das Aussöhnen von Ökologie und Ökonomie und hat die Internationale Umweltpolitk geprägt.“

BDE-Präsidentin Anja Siegesmund: „Der BDE und seine Mitgliedsunternehmen trauern um eine engagierte und fachlich hochkompetente Politikerpersönlichkeit. Dr. Klaus Töpfer war ein engagierter Streiter für Umwelt- und Klimaschutz. In seinen vielen Stationen in Lehrtätigkeiten und politischen Ämtern hat sich Dr. Klaus Töpfer der Nachhaltigkeit verschrieben und stets neue Ideen entwickelt. Zeit seines Lebens lag ihm eine saubere Umwelt am Herzen, für die er sich immer einsetzte und unbequeme Wahrheiten aussprach.

Für die deutsche Entsorgungsbranche wird der ehemalige Bundesumweltminister als Pionier der Kreislaufwirtschaft in Erinnerung bleiben, der das Kreislaufwirtschaftsgesetz in Deutschland mit auf den Weg brachte und mit dem Gelben Sack mehr Recycling und die Rücknahme von Verpackungen durchsetzte. Mit ihm verlieren wir einen Vordenker moderner, nachhaltiger Entsorgungs- und Recyclingstrukturen. Als Bundesumweltminister, aber auch Exekutivdirektor des Umweltprogramms der Vereinten Nationen (UNEP), hat er sich für eine funktionierende Kreislaufwirtschaft stark gemacht.