Mehr zirkuläre Integration mit Chemie

Ziel des Unternehmens sei es, seine Materialkreisläufe zu schließen und Kunststoffabfälle verstärkt zu recyceln. Covestro habe dazu kürzlich die rechtlichen Voraussetzungen geschaffen, um über eine Anmeldung als Abfallhändler selbst Kunststoffabfälle einzukaufen und dem Recycling zuzuführen.

Neben verschiedenen Exponaten, die aktuelle Beispiele für Recycling-Lösungen und Partnerschaften zeigen, will Covestro die Messe für die Entsorgungswirtschaft zur Erklärung von mechanischen und chemischen Recyclingtechnologien nutzen, um Transparenz zu schaffen und das Vertrauen in die Effizienz solcher Entwicklungen zu stärken. Beim mechanischen Recycling von Polycarbonaten und thermoplastischen Polyurethanen (TPU) verfüge das Unternehmen über langjährige Erfahrung und habe erst im vergangenen Jahr seine Kapazitäten für die Veredelung mechanisch recycelter Produkte in China und Thailand erweitert.

Zu den chemischen Verfahren zählen für Covestro die Chemolyse als Methode zur Rückgewinnung von Rohstoffen unter Einwirkung von Chemikalien, die smarte Pyrolyse bei erhöhten Temperaturen sowie das enzymatische Recycling, bei dem Mikroorganismen die chemischen Bindungen auflösen. Ihnen gemeinsam ist, dass die Polymermoleküle in die Ausgangsrohstoffe zurückverwandelt werden, aus denen wieder neue Produkte in der Qualität von Neuwaren entstehen können. Die Verfahren sollen auf dem Covestro-Stand am „Recycling Wheel“ erklärt werden.

Halle A6, Stand 127/226