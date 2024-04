Zukunft der Kreislaufwirtschaft in der Elektronik

Das ist eines der zentralen Ergebnisse der Studie „The Landscape of Circular Electronics Towards 2035“. Sie wurde von der Circular Electronics Initiative in Auftrag gegeben und bietet eine Analyse der Entwicklungen, die den Bereich der zirkulären Elektronik bis 2035 voraussichtlich prägen werden. Zudem werden dort acht Trends identifiziert, die man im Auge behalten sollte.

Im Rahmen des Reports werden die Akteure in der Wertschöpfungskette der Elektronik zum Handeln aufgefordert. Die Autoren ermutigen dazu, mehr als bisher Praktiken des zirkulären Wirtschaftsmodells zu übernehmen. Darüber hinaus heben sie Trends hervor, die wahrscheinlich den Weg bis 2035 prägen werden. Der Bericht unterstreicht, wie wichtig es ist, das Design, die Nutzung und das Recycling von Elektronikgeräten zu überdenken – über die traditionelle Entsorgung von Elektroschrott hinaus.

„Der Bericht stellt acht Trends vor, von denen wir glauben, dass es wichtig ist, sie zu kennen. Die Akteure in der Lieferkette der Elektronik sollten diese Trends bei ihren Entscheidungen mitberücksichtigen, um die Weichen in Richtung eines zirkulären Wirtschaftens zu stellen. Dabei handelt es sich um breit angelegte Trends, die aus verschiedenen Bereichen der Gesellschaft stammen, beispielsweise Technologie, Regulierung und Verbrauchergewohnheiten“, sagt Olivier Rostang, Zukunftsstratege bei Kairos Future, die den Bericht erstellt haben.

Die Untersuchung bietet einen umfassenden Überblick über verschiedene Entwicklungen, die den Bereich der Kreislaufwirtschaft in der Elektronik bis 2035 beeinflussen werden. Sie identifiziert die folgenden acht Schlüsseltrends, die besonders hervorzuheben sind:

Nachhaltigkeit verschmilzt mit Geopolitik

Die EU als Regulierungsinstanz wird immer wichtiger

Tracking, Tracing und Transparenz sind auf dem Vormarsch

Trotz Rückschlägen schreitet die Kreislaufwirtschaft voran

Alles wird zu Elektronik

Shared Economy – das Eigentum bekommt ernsthafte Konkurrenz

KI wird den Übergang zum zirkulären Wirtschaften in der Elektronik beschleunigen

Verbraucher verlangen nach nachhaltigem Komfort und komfortabler Nachhaltigkeit

„Mit diesem Bericht wollen wir die wichtigsten Trends aufzeigen, die die Zukunft des zirkulären Wirtschaftens in der Elektronik prägen werden. Unser Ziel ist es, die Diskussion voranzutreiben und kollektives Handeln für eine nachhaltigere Zukunft der Elektronik anzuregen“, betont Andreas Nobell, Development Manager bei TCO Development, einem der Gründungsmitglieder der Circular Electronics Initiative.

Bericht herunterladen