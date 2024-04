Veolia übernimmt GFR Gesellschaft für Recycling mbH

Im Rahmen eines geregelten Verkaufsprozesses konnte der Kieler Sanierungsexperte Dr. Carsten Krage die insolvente GFR Gesellschaft für Recycling mbH in Henstedt-Ulzburg an die Veolia Umweltservice Gruppe verkaufen.

Die Geschäftsführung der GFR Gesellschaft für Recycling hatte Anfang Dezember 2023 den Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens gestellt (Geschäfts-Nr.: 66 IN 156/23). Das Verfahren war am 1. März 2024 eröffnet worden.

Gemeinsam mit der Centuros Consult GmbH sprach die Sozietät Cornelius + Krage aus Kiel 75 potenzielle Investoren an. Mit vier wurden intensivere Gespräche geführt, ehe der Asset-Deal mit Veolia Ende März abgeschlossen wurde, vorbehaltlich der Zustimmung der Gläubigerversammlung Mitte Mai.

„Das Erwerberkonzept der Käuferin sieht die Übernahme von nahezu allen 26 Mitarbeitenden vor“, so Dr. Carsten Krage. „Der bisherige Geschäftsführer Udo Stehr bleibt als Ansprechpartner erhalten, was für Kontinuität in der Kundenbeziehung sorgt.“