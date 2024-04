Eggersmann mit neuen Produkten und Konzepten

Geplant ist der flächendeckende Rollout einer neuen App, die eine neue digitale Plattform für alle Kunden von Eggersmann bieten soll. Bereits bestehende Lösungen wurden grundsätzlich überarbeitet, sodass auf der Grundlage der bisherigen Erfahrungen eine neue Monitoring-Lösung bereitgestellt wird, die Maschinen- mit Betriebsdaten zusammenbringen kann. Mit dem Rollout sollen alle bereits bekannten Services unter dem Dach einer App zusammengeführt, erweitert und ergänzt werden.

Weiter will Eggersmann eine neue Generation der Backhus-Con-Umsetzer zeigen. Die speziell für die biologische Trocknung und Kompostierung in membranabgedeckten Zeilen konzipierten Umsetzer sollen ihre Arbeit fortan größtenteils automatisiert verrichten. Es werde daher auch keine Kabine mehr geben – bei Bedarf kann die Steuerung bequem über eine Funkfernbedienung erfolgen. Außerdem soll es in Zukunft nicht mehr nur einen Umsetzer für zehn und sechs Meter breite Zeilen, sondern auch einen für Zeilen von acht Metern geben.

Das Sortiment von BRT Hartner soll um zwei neue Einwellenzerkleinerer ergänzt werden. Der eine sei dabei speziell für die Aufbereitung von Bioabfällen konzipiert. Der andere sei als Universalzerkleinerer besonders auf die Aufbereitung von Haus- und Gewerbemüll sowie Leichtmetallschrotte ausgelegt.

