Alba verstärkt Führungsteam in Sachsen

Staub kommt von Veolia, wo er zuletzt den Bereich Geschäftsentwicklung/Vertrieb Wasser in Leipzig leitete und Prokura in verschiedenen Gesellschaften hatte. Hier sammelte er seine Expertise in den Bereichen Klärschlamm, Trink- und Abwasser.

Der gebürtige Franzose ist 39 Jahre alt, verheiratet und Vater von zwei Kindern. In Frankreich studierte Matthias Staub Wasser- und Umwelttechnik und promovierte dann über das Thema Siedlungsabfalldeponien.

Tobias Schütte, Leiter der Region Ost bei Alba: „Mit Dr. Staub ergänzen wir unser Führungsteam und setzen damit unseren Entwicklungskurs in der Region Ost fort. Wir freuen uns auf die gemeinsame Gestaltungsarbeit mit Matthias Staub und darüber, mit ihm eine menschlich und fachlich überzeugende Führungspersönlichkeit gewonnen zu haben. Staub wird Alba als Wahl-Leipziger in der Region Sachsen und Sachsen-Anhalt, zusammen mit Jürgen Naujok, hervorragend vertreten.“