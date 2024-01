Solids & Recycling-Technik Dortmund wachsen

Das Interesse an Ausstellungsflächen auf den Fachmessen Solids & Recycling-Technik in Dortmund reißt nicht ab. Die bisher geplanten Hallen sind für das kommende Event am 9. und 10. Oktober 2024 bereits ausgebucht. Des­halb hat der Veranstalter Easyfairs das Platzangebot um eine zusätzliche Halle erweitert. Ergänzende Vortragsbühnen, eine zentrale Business-Bar und die Start-up-Area sind in der neuen Halle angesiedelt und sorgen auch hier für einen hohen Wissens­transfer und optimale Möglichkeiten, sich zu vernetzen.

Drei Hallen sind für den Termin am 9. und 10. Oktober 2024 schon ausgebucht, und das Interesse der Firmen, ihre Produkte und Lösungen in Dortmund zu präsentieren, ist weiter ungebrochen. Daher reagiert der Veranstalter prompt und eröffnet für 2024 eine weitere Halle. Mit ihr wächst die gesamte Ausstellungsfläche um fast dreißig Prozent.

Entsprechend der aktuellen Nachfrage ist der neue Bereich in Halle 8 größtenteils auf die Themen der Schüttguttechnik fokussiert, denn aus diesen Branchen kommen die meisten Standanfragen. Dennoch bleibt das Spektrum nicht einseitig, da viele der dort angesiedelten Unternehmen zusätzlich auch Recyclinglösungen anbieten.

Die Standflächen sind rund um die zentrale Business-Bar angesiedelt. Diese bietet neben Sitzgelegenheiten und Gastronomie das passende Ambiente, sich in entspannterer Atmosphäre auszutauschen und Kontakte zu knüpfen. Ebenso kommt der Wissenstransfer über Referate und Präsentationen nicht zu kurz, denn auch weitere Vortragsbühnen sind eingeplant. Hier stellen im kommenden Oktober weitere Experten bewährte Technik, Trends und Innovationen der Branchen vor und stehen dem Fachpublikum Rede und Antwort.

Ein Teil der zusätzlichen Fläche bleibt allerdings für Jungunternehmen reserviert. Bisher in Halle 7 angesiedelt, zieht die Start-up-Area um in die Halle 8. Dort finden die Messeneulinge der Solids & Recycling-Technik genügend Raum, ihre innovativen Ideen zu präsentieren und zukünftige Partner zu finden. Von diesem Umzug unberührt blei­ben die Start-up-Angebote. Der Veranstalter unterstützt Existenzgründer bei ihrem Erstauftritt als Aussteller mit maßge­schneiderten und bezugsfertigen Messeständen, speziellen Konditionen und einem attraktiven Marketingpaket.