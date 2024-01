Neuer CFO für EEW Energy from Waste

Der studierte Diplom-Kaufmann und ausgebildete Steuerberater und Wirtschaftsprüfer verfügt über jahrelange Erfahrung in Leitungsfunktionen und bringt umfassende Expertise für die Arbeit an der Spitze des Finanzressorts mit.

Bernard M. Kemper, Vorsitzender des Aufsichtsrates, betont die umfassende Expertise und Erfahrung, die Stefan Schmidt in seine neue Rolle bei EEW einbringen wird. Als CFO wird er damit maßgeblich zur Stärkung der finanziellen Performance und zum nachhaltigen Wachstum der EEW-Gruppe beitragen.

Seinen Karriereweg begann Schmidt – nach einer Ausbildung zum Bankkaufmann und dem Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Universität zu Köln – bei EY in Düsseldorf. Anschließend übernahm er verschiedene Leitungspositionen im Finanzbereich von Konzernen und mittelständischen Unternehmen in unterschiedlichen Industrien, unter anderem bei der Unternehmensgruppe Schwarz und der Carrier Kältetechnik GmbH. In den vergangenen acht Jahren war er als Group-CFO und Geschäftsführer für die OQ Chemicals Gruppe tätig.

Das von ihm künftig geführte Finanzressort von EEW umfasst die Bereiche Finanzen, Controlling, IT und Einkauf. Zudem bleiben die vier kaufmännischen Geschäftsführer der regionalen Gruppengesellschaften wesentlicher Bestandteil des Ressorts. Schmidt wird für seine neue Position in der Unternehmenszentrale in Helmstedt tätig sein.