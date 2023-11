Dr. Ragnar Warnecke neuer ITAD-Vorstandsvorsitzender

„Ich möchte mich ausdrücklich bei Gerhard Meier für sein außerordentliches Engagement im ITAD-Vorstand und die vertrauensvolle Zusammenarbeit in den letzten Jahren bedanken“, so Warnecke.

Dr. Warnecke war seit 2018 Vorsitzender der ITAD-AG Technik und ist seit 2021 Vorsitzender der ATAB (Arbeitsgemeinschaft der Betreiber thermischer Abfallbehandlungsanlagen in Bayern).

Weiterhin ist er Geschäftsführer der GKS-Gemeinschaftskraftwerk Schweinfurt GmbH mit einem Kohle-Heizkraftwerk und einer Müllverbrennungsanlage.

Nach dem Studium des Allgemeinen Maschinenbaus an der Universität Duisburg-Essen arbeitete er am IUTA, Duisburg, einem Institut für Beratung und Forschung im Bereich Energie- und Umwelttechnik. Am Lehrstuhl für Thermodynamik an der Universität Duisburg-Essen erlangte er den Doktorgrad mit Arbeiten auf dem Gebiet der Pyrolyse und Vergasung.

Zu seinen weiteren beruflichen Stationen zählen der Anlagenbauer Noell-KRC-Energie- und Umwelttechnik GmbH in Würzburg und das Entwicklungs- und Beratungsunternehmen Clausthaler Umweltinstitut Cutec.