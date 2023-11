RETech Jahreskonferenz: Weltweit mit Kreislaufwirtschaft den Umwelt- und Klimaschutz vorantreiben

German RETech Partnership e.V. (RETech) setzt sich ein, das vorhandene Potenzial dieser Ansätze auf internationaler Ebene effizient zu nutzen und Deutschland als Vorreiter in diesem Bereich zu etablieren. Dies wird im Rahmen der zweitägigen Konferenz mit dem Titel „Die Rolle der Kreislaufwirtschaft zum Erreichen der Umwelt- und Klimaschutzziele“ am 23. und 24. November in Berlin diskutiert. Die Nachfrage nach „GreenTech Made in Germany“ ist anhaltend hoch und die Tendenz steigend.

Die Konferenz konzentriert sich auf den praxisbezogenen Dialog zwischen politischen Entscheidern und exportorientierter Wirtschaft. In ihrer Eröffnungsrede wird Frau Dr. Christiane Rohleder, Staatssekretärin im Bundesumweltministeriums, die Bedeutung der modernen Kreislaufwirtschaft und des Recyclings für den Umweltschutz und den Klimawandel hervorheben. Im Rahmen von Fachvorträgen werden Expertinnen und Experten aus Politik und Kreislaufwirtschaft die politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen, Trends und Best Practices auf internationaler Ebene erörtern.

Die begleitende Ausstellung soll wichtige Impulse zu den Unterstützungs- und Finanzierungsmöglichkeiten setzen sowie zur intensiven Vernetzung beitragen. Zu den Ausstellern gehören die Exportinitiative Umweltschutz des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV), die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, Germany Trade & Invest, Allianz Trade, Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft sowie weitere Partner.

Dr. Armin Vogel, Vorstandsvorsitzender von RETech, betont die Bedeutung der Konferenz: „Die RETech Konferenz findet unmittelbar vor der Klimakonferenz COP28 statt. Wir nutzen dieses Momentum, um die Rolle und Bedeutung dieses wichtigen Wirtschaftszweigs sowohl in Deutschland als auch im globalen Kontext zu unterstreichen.“

Als strategischer Partner im Förderprogramm „Exportinitiative Umweltschutz“ (EXI) des BMUV organisiert RETech die Konferenz. Die Zukunft – Umwelt – Gesellschaft gGmbH ist Projektträgerin der EXI.

Zur Anmeldung