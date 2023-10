„Made4Circle“ als neue Komplettlösung von Interzero

Bis 2030 müssen alle Kunststoffverpackungen in der EU recyclingfähig sein – das sieht die Europäische Kommission als wesentlichen Teil ihres Kreislaufwirtschaftspakets vor. Mit „Made4Circle“ bietet Interzero eine Dienstleistung an, um Verpackungen aller Art nachhaltig und recyclingfähig zu gestalten. Dabei deckt Interzero den gesamten Prozess ab – von der Analyse bestehender Verpackungen über das Design und die Umsetzung bis zur Lizenzierung der neuen Lösung.

Recyclingfähige Verpackungen als wichtiger Schritt in Richtung Nachhaltigkeit

Um KMU genauso zu bedienen wie große Konzerne, passt Interzero den Umfang der Leistungen von Made4Circle an die individuellen Bedürfnisse der Unternehmen an. „Eine wichtige Rolle dabei spielen unsere Verpackungsexpert*innen in Österreich sowie unser eigenes Forschungs- und Entwicklungslabor in Maribor, wo unsere wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen laufend an der Weiterentwicklung unserer Prozesse und an neuen Lösungen arbeiten“, erläutert Martin Ulke, Geschäftsführer von Interzero Circular Solutions Europe. „Damit gelingt es uns, für jedes Unternehmen genau die Verpackung zu entwickeln, die es für seine Produkte benötigt, um nicht nur alle Richtlinien zu erfüllen, sondern zudem die Nachhaltigkeitsleistung zu steigern.“

Rohstoffsicherheit und gesenkte Kosten durch echte Kreislauflösung

Für Unternehmen ist „Made4Circle“ eine wirklich funktionierende Kreislauflösung, denn ihre Verpackungen können damit aus ihrem eigenen Materialstrom – nämlich den gebrauchten Verpackungen – hergestellt werden. Das senkt nicht nur die Kosten, sondern bedeutet auch Rohstoffsicherheit, da das Material der bestehenden Verpackungen immer wieder verwertet wird. Bei Bedarf kann Interzero zudem zusätzliche Regranulate für die Produktion der Verpackungen bereitstellen. „Wir sind der einzige Umweltdienstleister in Österreich, der eine solche Lösung komplett anbietet“, so Ulke.

Erfolgreiche Umsetzung: Recyclingfähige Verpackungen für Hubers Landhendl

Für Hubers Landhendl, den österreichischen Marktführer im Bereich Geflügel, hat Interzero „Made4Circle“ bereits umgesetzt. Als Geflügel-Lieferant für Handelsunternehmen stand Hubers Landhendl vor der Herausforderung, seine Verpackungen umweltfreundlicher und recyclingfähig zu gestalten, da die früher verwendeten PET-Trays nicht als recyclingfähig galten. Gleichzeitig mussten die Verpackungen so konzipiert werden, dass sie den höchsten Hygienestandards entsprechen. Mit der neuen Verpackungslösung von Interzero konnten beide Anforderungen erfüllt werden.