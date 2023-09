Von der Leyen beim Klimatreffen in New York

Vor dem Weltklimagipfel in Dubai hat die Präsidentin der Europäischen Kommission beim Climate Ambition Summit in New York betont: „Die Erwartungen steigen zusammen mit den Temperaturen. Wir müssen also Klartext sprechen.“

Bei dem von UN-Generalsekretär António Guterres einberufenen Climate Ambition Summit in New York sprach von der Leyen drei Aspekte an: Ambitionen, Ziele sowie Finanzierung/Investitionen. Von der Leyen verwies auf die Verluste und Schäden, die der Klimawandel mit sich bringt, und unter denen die Menschen leiden. „Wir müssen uns noch in diesem Jahr auf wirksame Lösungen einigen. Die Europäische Union wird bei diesen Diskussionen ein starker Verbündeter sein. Gleichzeitig sollten wir aber größere Ambitionen bei der Verringerung der Treibhausgasemissionen an den Tag legen. Daher sollten wir die Ursachen des Klimawandels schneller beseitigen.“

Globale Koalition für eine weltweite Energiewende

Bei ihrem zweiten Punkt – Ziele – betonte die Kommissionspräsidentin: „Wir müssen die weltweite Energiewende vorantreiben.“ Die EU bilde gemeinsam mit dem Präsidenten der Weltklimakonferenz COP28, Sultan Al Jaber, dem kenianischen Präsidenten William Ruto, Mia Mottley aus Barbados und anderen „eine globale Koalition, damit sich die ganze Welt bis 2030 auf die Verdreifachung erneuerbarer Energien und die Verdoppelung der jährlichen Energieeinsparungen einigen kann. Wir brauchen diese globalen Ziele, denn nur was sich messen lässt, wird auch erledigt.“

Die Kommissionspräsidentin betonte, gerade in den Entwicklungsländern mit ihrem enormen Potenzial für erneuerbare Energien, sauberen Wasserstoff und kritische Rohstoffe müsse mehr investiert werden. Europa habe die Botschaft des afrikanischen Klimagipfels verstanden: „Allein in den nächsten fünf Jahren werden wir im Rahmen unseres 300 Milliarden Euro schweren Global-Gateway-Plans mindestens vier Milliarden Euro in erneuerbare Energien und Wasserstoff in Entwicklungsländern investieren.“ Mit Blick auf die Finanzierung verwies von der Leyen auf die CO 2 -Bepreisung von Treibhausgas-Emissionen und die Möglichkeiten, hier noch mehr Einnahmen zu erzielen.

Gemeinsam mit Kommissar Virginijus Sinkevičius und dem spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sánchez unterzeichnete die Kommissionspräsidentin in New York zudem den Vertrag über die Hohe See. Von der Leyen sprach von einem Meilenstein für den Schutz der Meere. „Der Vertrag wird es uns ermöglichen, den Klimawandel zu bekämpfen, die Meeresumwelt zu erhalten und die biologische Vielfalt auf hoher See außerhalb nationaler Hoheitsbereiche zu schützen.“