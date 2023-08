IK Umwelt und Hagedorn gründen neues Unternehmen

Die neu gegründeten HIK Umweltgruppe produziert an elf Standorten jährlich mehr als 2,5 Millionen Tonnen Recyclingbaustoffe. Eine Mengenverdopplung binnen weniger Jahre ist geplant.

Gemeinsam werden Hagedorn und IK Umwelt künftig mit über 2.000 Mitarbeitenden den Ausbau der Kreislaufwirtschaft im Bausektor vorantreiben – von Abbruch über Entsorgung bis zu Aufbereitung und Handel mit Ersatzbaustoffen. An elf Standorten im nordwestdeutschen Raum produziert das Team schon heute jährlich über 2,5 Millionen Tonnen Recyclingbaustoffe und bereitet etwa eine Million Tonnen Böden für ihren umweltfreundlichen Wiedereinsatz auf. Davon sind fünf Standorte via Straße und Schiff erschlossen und können so eine noch effizientere und Co2-optimierte Logistikkette gewährleisten.

Die Entsorgungsflotte von zusammen über 300 Lkw transportiert jährlich rund sechs Millionen Tonnen Bauabfälle und Baustoffe. Zum Hagedorn-Portfolio gehören zudem die Bereiche Flächenrevitalisierung und Nutzungskonzepte, der Tiefbau und die Erstellung von industriellen Außenanlagen sowie Schwerlastlogistik.