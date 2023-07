Erster E-Lkw bei Saubermacher im Einsatz

Ab Mitte Juli 2023 setzt Saubermacher den ersten E-Lkw in der Region Mürztal für die Entsorgung von Leichtverpackungen ein.

Der Antrieb, das Entleeren der Behälter und das Verdichten des Mülls funktionieren vollelektrisch. Damit werden keine schädlichen Treibhausgase während der Fahrt ausgestoßen. Im Vergleich zu einem dieselbetriebenen spart der „große Stromer“ pro Jahr in etwa 56 Tonnen CO₂ ein und ist auch deutlich leiser unterwegs.

Nach erfolgreichem Testbetrieb im April ist der E-Lkw ab sofort dauerhaft im Regelbetrieb unterwegs. Der eActros von Daimler Truck Austria GmbH verfügt über einen gewichtsreduzierten Hecklader-Aufbau von Stummer Kommunalfahrzeuge. Die Kapazität der Lithium-Ionen-Batterien beträgt 336 kWh und ermöglicht eine Reichweite von bis zu 150 Kilometern im Sammelbetrieb. Der E-Lkw ist am Saubermacher Standort Kapfenberg stationiert und sammelt in den Gemeinden des AWV Mürzverbandes Leichtverpackungsabfälle für Altstoff Recycling Austria (ARA).

Im Gegensatz zu früheren Tests mit verschiedenen E-Lkws, die nur über begrenzte Zeiträume durchgeführt wurden, ist dieser nun eine dauerhafte Ergänzung des Fuhrparks. Der Test-E-Lkw wurde bereits im April 2023 im Einsatzgebiet Mürztal intensiv erprobt und hat überzeugt. Sämtliche Ganztages-Touren konnten problemlos durchgefahren werden, trotz des ländlichen Gebiets mit weiten Strecken und bergiger Umgebung. Der geräuscharme Betrieb minimiert den Lärmpegel, was zu einer höheren Lebensqualität für die Bürger:innen beiträgt. Im Gegensatz zu einem Diesel-Lkw verursacht der Stromer deutlich weniger Vibrationen. Der E-Lkw wird in Kapfenberg über eine Ladestation mit 160 kWh mit Ökostrom versorgt. Der Bau einer eigenen Photovoltaik-Anlage für die Eigenversorgung ist bereits in Planung. Durch den Einsatz eines E-Lkws werden etwa 56 Tonnen CO₂ eingespart. Das entspricht einer Waldfläche von rund 7 Hektar.

Neben dem E-Lkw ist auch der erste Wasserstoff-Müllsammel-Lkw Österreichs seit August 2022 bei servus, einem Gemeinschaftsunternehmen mit der Holding Graz, im Einsatz. Ein zweiter E-Lkw, ebenfalls für den Standort Kapfenberg, wird Ende des Jahres geliefert. Schon heute umfasst der E-Fuhrpark von Saubermacher 48 E-Pkws, 49 elektronisch betriebene Arbeitsmaschinen wie Stapler oder Bagger, 5 Hybrid-Lkws sowie 2 Gas-Lkws. Für 2025 sind bereits weitere „große Stromer“ in Planung.