Dr. Bastian Wens wird neuer ITAD-Geschäftsführer

Der ITAD-Vorstand bestimmte den 40-jährigen zum Nachfolger von Carsten Spohn, der im November 2022 plötzlich und unerwartet verstorben war.

Vor seinem Wechsel zur ITAD war Wens langjährig in der Abfallbranche tätig, in den vergangenen zwei Jahren als Technischer Leiter bei MHB Hamm Betriebsführung GmbH. Seine Dissertation zum Thema “Technical-economic assessment of advanced sorting of nonferrous metal scraps from waste incineration” erfolgte im Anschluss an sein Studium des Entsorgungsingenieurwesens an der RWTH Aachen am Lehrstuhl für Aufbereitung und Recycling (I.A.R.).

„Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe bei ITAD und hoffe, schnell eine Bereicherung für das erfahrene Team zu werden, und mit der ITAD weiterhin die thermische Abfallbehandlung in Deutschland und Europa bei den vor uns liegenden Herausforderungen zu unterstützen“, sagt Wens.

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit Dr. Bastian Wens einen erfahrenen Ingenieur gewinnen konnten, der eine spannende Position in einem hochinnovativen Wirtschaftsbereich übernehmen wird“, erklärt Gerhard Meier, Vorstandsvorsitzender der ITAD.