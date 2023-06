MyCoffeeCup und Tchibo kooperieren

Seit Juni bieten 33 Tchibo Filialen in ganz Wien Kaffee für den To-Go-Konsum im nachhaltigen Mehrwegbecher an.

Damit startet Tchibo mit MyCoffeeCup ein Pilotprojekt in Wien, das nach einer Testphase für den österreichweiten Roll-out evaluiert wird.

Die MyCoffeeCups „made in Austria“ können beim Kauf eines Heißgetränks zum Mitnehmen in den 33 Tchibo-Filialen für einen Euro erworben werden. Nach dem Gebrauch können die Mehrwegbecher wieder direkt in den Tchibo Filialen oder bei anderen Partner*innen von MyCoffeeCup österreichweit zurückgegeben werden. Außerdem können Konsument:innen ihre MyCoffeeCups auch bei vier Rückgabeautomaten zurückgeben und erhalten das Pfand als Gutschein, den sie bei den knapp 300 Partnerbetrieben in Österreich einlösen können.