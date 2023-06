Erema: Lösung für PET-Faser-zu-Faser-Recycling

Erema hat auf der ITMA in Mailand erstmals die für PET Faser-zu-Faser-Recyclingvorhaben entwickelte Intarema FibrePro:IV vorgesetellt.

Durch die Kombination der Intarema-Technologie mit einem neuen IV-Uptimiser sei es möglich, durch Spinnöle stark kontaminierte geschredderte PET-Fasermaterialien so aufzubereiten, dass aus dem Regranulat wieder feinste Fasern produziert werden können. Die Anlage, die als Intarema FibrePro:IV verfügbar ist, zeichnet sich durch eine verlängerte Verweilzeit der PET-Schmelz aus. Das sei ein wesentlicher Faktor für hohe Regranulatqualität, denn so lassen sich die erwähnten Spinnöle und andere Hilfsstoffe, die für eine bessere Verarbeitbarkeit der Neuwarefasern eingesetzt wurden, effizienter entfernen als in herkömmlichen PET-Recyclingverfahren. Nach der Extrusion wird im neuen IV-Uptimiser die intrinsische Viskosität (IV) durch Polykondensation der PET-Schmelze unter Hochvakuum wieder gezielt auf jenes Niveau erhöht, wie es für die jeweilige Faserproduktion unbedingt nötig ist.