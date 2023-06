EST Energetics nimmt Betrieb nach Brandschaden wieder auf

Das Recyclingunternehmen EST Energetics GmbH hat nach umfangreichen Wartungs- und Reparaturarbeiten in Rothenburg/Oberlausitz den Betrieb erfolgreich wiederaufgenommen.

Damit kann die EST wenige Monate nach dem Brandgeschehen auf dem Betriebsgelände das Recycling von Lithium-Metall-Batterien und Munition fortsetzen. Der Wiederaufbau der Werkshalle der EST, die mit modernster Technik ausgestattet wird, geht planmäßig voran und in Rothenburg/Oberlausitz entstehen neue Arbeitsplätze.

Nach dem Brandgeschehen am 21. August 2022, das Dank des schnellen Eingreifens der lokalen Feuerwehrkräfte gelöscht werden konnte, wurden zunächst umfangreiche Reparaturarbeiten und Wartungen durchgeführt. Nun konnte Mitte Mai im Rothenburger Ortsteil Steinbach der erste Teilbetrieb wiederaufgenommen werden. Dafür wurden übergangsweise Arbeitscontainer mit modernen Recycling-Anlagen ausgestattet und einige Arbeitsschritte in diese ausgelagert. Zunächst wird dabei das aktuell eingelagerte Material recycelt. Die EST Energetics recycelt und verwertet in Rothenburg/Oberlausitz Lithium-Metall-Batterien, Feuerwerkskörper, pyrotechnische Gegenstände, Explosivstoffe, Munition und Airbags.

Die Planungsphase für den vollständigen Wiederaufbau der Werkshalle ist ebenfalls abgeschlossen. Nachdem der Bauantrag Ende Februar eingereicht wurde, läuft aktuell der zweite Teil des Ausschreibungsverfahrens für den Wiederaufbau.

Um den Betrieb schnell wiederaufnehmen zu können, wurde zunächst ein gesondertes, temporäres Werksgebäude aufgebaut. Neben Raumcontainersystemen kamen hier insbesondere Betonfertigteile der B+F Beton- und Fertigteilgesellschaft mbH Lauchhammer zum Einsatz. Gleichzeitig läuft jetzt die Errichtung des durch den Brand zerstörten Werksgebäudes, sodass der EST Energetics GmbH anschließend wieder die komplette Kapazität zur Verfügung steht.

Während des Wiederaufbaus der EST Energetics arbeiteten zudem einige Mitarbeiter am Standort Lübben (Spreewald) beim Schwesterunternehmen Spreewerk Lübben GmbH, das im Recycling von Lithium-Ionen-Batterien tätig ist.

Um den Recyclingbetrieb wiederaufzunehmen, sucht die EST Energetics aktuell neue Mitarbeiter in Rothenburg/Oberlausitz.