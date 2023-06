Boer Group nutzt Lösung von Trinamix für Textilidentifikation

Die Boer Group verarbeitet täglich mehr als 400.000 Kilogramm Alttextilien und trennt sie in 350 verschiedene Arten und Qualitäten, um sie wiederzuverwenden oder zu recyceln. In diesem Zusammenhang ist die korrekte Identifizierung von Textilien und Textilmischungen von entscheidender Bedeutung, um sie in sortenreine Abfallströme zu sortieren, die für das optimale Recycling von Textilabfällen zu neuen Textilfasern und -produkten erforderlich sind.

Um den manuellen Sortierprozess weiter zu verbessern, setzt die Boer Group die mobile NIR-Spektroskopie-Lösung von Trinamix ein. Sie unterstützt die Mitarbeitenden dabei, die gängigsten Textilien und Textilmischungen vor Ort schnell, benutzerfreundlich und zuverlässig zu identifizieren. Basierend auf einer etablierten Analysemethode zur Materialidentifikation erkennt die Plug-and-play-Lösung die Textilarten. Ein kurzer Kontakt mit dem Sensor genügt, um das Ergebnis auf einem Smartphone-, Tablet- oder Computerdisplay anzuzeigen. Die Lösung unterstützt eine breite Palette gängiger Textilqualitäten, die für Bekleidung, Möbel und Haushaltswaren verwendet werden, unter anderem Acryl, Baumwolle, Nylon 6/6.6, Polyester, Polypropylen, Seide, Sisal, Viskose und Wolle. Auch Textilien, die aus mehr als einem Material bestehen, können identifiziert werden. Dazu gehören Mischungen auf Basis von Acryl, Baumwolle, Nylon, Polyester, Seide oder Wolle.

Ein wesentlicher Vorteil für die Boer Group liegt in der kompakten Bauweise und der Handhabung, die eine flexible Integration in bestehende manuelle Sortierprozesse und -infrastrukturen ermöglichen. Von Vor-Ort-Kontrollen mit dem tragbaren Handgerät bis zu halb automatisierten Aufbauten, bei denen Kunden die Lösung in einen Sortiertisch für automatisch ausgelöste Scans integrieren können: Trinamix vereint unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten in einer einzigen vielseitigen Lösung.