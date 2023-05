Interzero geht mit WEEE-Portal online

Interzero ein Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)-Portal entwickelt, das in dieser Woche in Betrieb gegangen ist.

Mit dem Portal haben deutsche und ausländische Hersteller und Händler eine einfache Möglichkeit, ihren Verantwortlichkeiten gemäß dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) in Deutschland gerecht zu werden. Laut Gesetz dürfen sie ab dem 1. Juli 2023 in Deutschland nicht mehr über elektronische Marktplätze verkaufen, wenn sie nicht für die Rücknahme und das Recycling der von ihnen verkauften Elektroaltgeräte in Deutschland sorgen. Auch Hersteller und Händler aus dem Ausland sind dazu verpflichtet.

Wer in Deutschland Elektro(nik)geräte erstmalig anbietet und in Verkehr bringt, gilt als Hersteller und muss vorher eine Registrierung bei der Stiftung Elektro-Altgeräte Register (ear) beantragen sowie im Nachgang weitere Herstellerpflichten erfüllen. Elektrogeräte wie Heizgeräte, Bildschirme, Lampen, Radios, Waschmaschinen aber auch Handys können ohne einen entsprechenden Nachweis nicht mehr verkauft werden. Dies gilt auch für Geräte zum professionellen Gebrauch in Unternehmen.

Mit dem WEEE-Portal stellt Interzero den Herstellern und Händlern nun ein einfaches und sicheres, digitales Tool für die Erfüllung ihrer Pflichten bereit. Der Lösungskatalog umfasst: