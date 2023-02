Heidelberg Materials übernimmt SER-Gruppe

Heidelberg Materials hat vorbehaltlich der Zustimmung der Kartellbehörden die SER-Gruppe mit Sitz in Heilbronn übernommen.

Die SER-Gruppe ist in den Geschäftsfeldern Abbruch und Baustoffrecycling sowie in der Aufbereitung von Gleisschotter und der Herstellung von Versatzbaustoffen tätig. Mit dem „Grünen Abbruch“ – einer eigenen Produktmarke – sowie der nachhaltigen Aufbereitung von Bau- und Abbruchabfällen und deren Wiederverwendung in der Baustoffindustrie verfolgt die SER-Gruppe ein ganzheitliches Abbruch- und Verwertungskonzept.

Das Familienunternehmen der drei gleichberechtigten Gesellschafter Herbert F. Röger, Gerhard Röger und Michael R. Wiener ist mit einem Jahresumsatz von rund 50 Millionen Euro und drei Recyclingstandorten Marktführer im Großraum Heilbronn und beschäftigt über 220 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. „Mit Heidelberg Materials ist es uns gelungen, einen strategischen Partner zu finden, der unser Unternehmen mit den Möglichkeiten eines DAX-Konzerns innovativ und sicher in die Zukunft führen wird“, sagt Herbert Röger, CEO und Mitgesellschafter der SER-Gruppe.

Die Akquisition ist Teil der Strategie von Heidelberg Materials, über alle Geschäftsbereiche hinweg einen Kreislauf zu entwickeln, um eine vertikale Integration von Sand und Kies, Beton und Zement zu erreichen. So soll beispielsweise bei der Betonherstellung künftig der Einsatz von Recyclingmaterial gegenüber Primärrohstoffen Vorrang haben.

Das Closing des Verkaufs wird für das erste Quartal 2023 erwartet. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.