20 Jahre Dosenpfand: DUH zieht positive Bilanz

Entgegen negativer Szenarien aus der Einwegindustrie hat das am 1. Januar 2003 in Kraft getretene Pfand in Höhe von 25 Cent auf Einweggetränkeverpackungen vom ersten Tag an erfolgreich gegen die Vermüllung der Umwelt gewirkt, so die Deutsche Umwelthilfe (DUH) in einer aktuellen Meldung. Plastikflaschen und Dosen würden selbstverständlich im Handel zurückgegeben und landeten kaum noch in der Umwelt. Was passiert, wenn Getränkeverpackungen nicht bepfandet sind, verdeutlichten hingegen Getränkekartons. Von ihnen werde mehr als ein Drittel falsch entsorgt, beispielsweise im Restmüll oder der Natur. Dies würde sich durch eine Bepfandung schlagartig ändern. Darüber hinaus habe die Pfandregelung das Mehrwegsystem gestützt, denn beim Kauf von Einweg müssen Verbraucherinnen und Verbraucher mit 25 Cent einen höheren Pfandbetrag auslegen als bei Mehrweg mit 8 oder 15 Cent. Durch das Einwegpfand habe zudem die Getränkedose ihre einstige Praktikabilität verloren, denn Austrinken, Zusammendrücken und Wegschmeißen bedeutet den Verlust des Pfandgeldes und sei somit unattraktiv geworden.

Barbara Metz, DUH-Bundesgeschäftsführerin: „20 Jahre Dosenpfand bedeuten nicht nur das Ende der zuvor massiven Vermüllung von Straßenrändern und Grünanlagen mit jährlich bis zu drei Milliarden Blechdosen und Plastikflaschen. Sie stehen auch für die Rettung des umweltfreundlichen Mehrwegpfandsystems in Deutschland. Die Mehrwegquote im Bierbereich ist heute mit über 80 Prozent viel höher als 2003 mit deutlich unter 70 Prozent. Auch bei Wasser und Erfrischungsgetränken gibt es außerhalb der Discounter nach Jahren des verlangsamten Rückgangs eine Stabilisierung der Mehrwegquote. Das hat rund 150.000 grüne Arbeitsplätze bei Brauereien, Mineralbrunnen und im mehrwegorientierten Getränkefachhandel gesichert. Pfandsysteme sollten weltweit in möglichst vielen Ländern eingeführt werden – als Erfolgsmodell gegen Müll in der Umwelt, für mehr Mehrweg und zur Förderung von Recyclingkreisläufen.“

Ein sichtbares Ergebnis des Einwegpfandes sei, dass die Umwelt weniger vermüllt wird. Seit der Einführung habe die Entsorgung von mehreren Dutzend Milliarden Plastikflaschen und Dosen in der Natur vermieden werden können.

„Heute werden 98,5 Prozent der bepfandeten Einweggetränkeverpackungen für ein Recycling im Handel zurückgegeben. Allerdings bedeutet dies nicht, dass Einweg-Plastikplastikflaschen und Dosen aus Umweltsicht nun unproblematisch sind. Deren ständige Neuproduktion verschlingt nach wie vor große Mengen an Energie und Ressourcen, bei jedem Recyclingvorgang geht wertvolles Material verloren und Einweg enthält noch immer große Mengen an neuen Rohstoffen. Ebenso unverändert sind die langen Transportwege von Einweg-Getränkeverpackungen aufgrund des bundesweiten Vertriebs. Regionale Mehrwegflaschen haben aus Umweltsicht nach wie vor die Nase vorn“, so Thomas Fischer, DUH-Leiter für Kreislaufwirtschaft.

Mit Blick auf Deutschland fordert die DUH, die Pfandregelung auf Getränkekartons auszuweiten. Diese sind bislang von der Einwegpfandpflicht ausgenommen, was zu Müll in der Umwelt und der Verschwendung von Ressourcen führe. Mit einer realen Recyclingquote von nur 30 Prozent, immer höherem Gewicht und einem Plastikanteil von durchschnittlich mehr als 25 Prozent werde der Getränkekarton immer unökologischer. Für eine Befreiung vom Pflichtpfand gebe es keine nachvollziehbaren Gründe. Um die niedrige Sammelmenge und das Recycling von Getränkekartons zu steigern, solle diese schnellstmöglich mit einem Einwegpfand von 25 Cent belegt werden. Dadurch könnten allein in Deutschland über 1,8 Milliarden Getränkekartons pro Jahr zusätzlich gesammelt und recycelt werden.

Trotz der Erfolgsbilanz des Einwegpfandes sieht die DUH im Getränkeverpackungsbereich nach wie vor große Herausforderungen. Zwar ist die Mehrwegquote beispielsweise im Bierbereich deutlich gestiegen. Allerdings führe das Preisdumping der Discounter Aldi und Lidl mit Mineralwasser in Einwegplastikflaschen sowie das einwegorientierte Agieren von Großkonzernen wie Coca-Cola zu einem Absinken der Mehrwegquote. Nach neuesten Zahlen des Umweltbundesamts beträgt die gesamte Mehrwegquote 43,1 Prozent. Damit sei die Lücke zur gesetzlich verankerten Mehrwegzielquote von 70 Prozent gewaltig.

Dazu Fischer: „Um dem Mehrwegziel aus dem Verpackungsgesetz näher zu kommen, brauchen wir eine Lenkungsabgabe auf Einweg-Plastikflaschen und Dosen von mindestens 20 Cent zusätzlich zum Pfand. Das wäre ein erheblicher Wettbewerbsnachteil und damit Handlungsdruck, Mehrweg anzubieten – vor allem für Aldi und Lidl, die immer noch ausschließlich Einwegverpackungen im Sortiment haben. Die Einnahmen könnten zudem gezielt in die Mehrwegförderung fließen. Verbraucherinnen und Verbraucher könnten die Abgabe einfach vermeiden, indem sie zu Mehrwegprodukten greifen.“