Textilrecycling: Materialien schnell und zuverlässig identifizieren

Selbst Materialmischungen könnten einfach bestimmt werden, ohne die Textilien zu beschädigen. Die Lösung umfasst eine Hardware mit intelligenter Datenanalyse, eine App für schnelle Ergebnisse und ein Kundenportal, in dem Analysen und Reports erstellt werden können.

Die Lösung unterstütze eine breite Auswahl an gängigen Textilsorten, die beispielsweise in Kleidung, Möbel und Haushaltswaren verarbeitet werden: Acryl, Baumwolle, Nylon 6/6.6, Polytrimethylenterephthalat (PTT), Polyester, Polypropylen (PP), Seide, Sisal, Viskose und Wolle. Darüber hinaus könne auch eine Vielzahl an Textilien identifiziert werden, in denen mehr als ein Material vorkommt. Dazu zählen Mischungen, die auf Acryl, Baumwolle, Nylon, Polyester, Seide oder Wolle basieren.

Für die speziellen Anforderungen beim Recycling von Teppichen hat TrinamiX eine eigene Applikation entwickelt. Sie unterstütze die gängigen Textil- und Kunststoffarten in aktuellen Teppichböden wie Nylon 6 und Nylon 6.6, Polyacrylnitril (PAN), Polyethylenterephthalat (PET), Polypropylen (PP), Polytrimethylenterephthalat (PTT) und Wolle. Als erste Anwendung der mobilen NIR-Spektroskopie-Lösung sei die Teppich-Applikation auch offline verfügbar.