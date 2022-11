AMP Robotics: 91 Millionen US-Dollar in Serie-C-Finanzierung

AMP Robotics hat im Rahmen einer Serie-C-Finanzierung 91 Millionen US-Dollar an Unternehmenseigenkapital eingeworben. Federführend waren Congruent Ventures und Wellington Management sowie neue und bestehende Investoren wie Blue Earth Capital, Sidewalk Infrastructure Partners (SIP), Tao Capital Partners, XN, Sequoia Capital, GV, Range Ventures und Valor Equity Partners. Diese neue Finanzierungsrunde schließt sich an eine von XN im Januar 2021 angeführte Serie-B-Finanzierung in Höhe von 55 Millionen US-Dollar an.

“Fortschritte in der Robotik und Automatisierung beschleunigen derzeit den Umbau traditioneller Infrastrukturen, und AMP ist bestrebt, die Abfall- und Recyclingbranche neu zu gestalten”, sagte Michael DeLucia, Sector Lead for Climate Investing bei Wellington Management. “Durch die Einführung digitaler Intelligenz in der Recyclingindustrie kann AMP Abfallströme sortieren und einen Zusatznutzen erzielen, der weit über das hinausgeht, was sonst möglich ist.”

AMP will die jüngste Finanzierung dafür einsetzen, seinen Geschäftsbetrieb zu erweitern und zugleich seine internationale Expansion fortzusetzen. Die Nachfrage nach Robotern zur Nachrüstung bestehender Recycling-Infrastrukturen steigt weiter. Neben der historischen Nachfrage nach wiederverwerteten Rohstoffen aller Art braucht die Branche Kapazitäten, um die für 2025 vorgegebenen Ziele der Konsumgüterhersteller zu erreichen, die sich zur Verwendung von PCR-Materialien (Post-Consumer-Recycling-Materialien) verpflichtet haben. Entsprechend ist das Kerngeschäft des Unternehmens im Technologiebereich gewachsen: Das frische Kapital wird die Fertigungskapazitäten zur Unterstützung einer Flotte von rund 275 Robotern auf der ganzen Welt erhöhen und die laufende Entwicklung der KI-gestützten Automatisierungsanwendungen von AMP für das Recycling voranbringen, so etwa von AMP Vortex, der neuesten Innovation des Unternehmens für die Rückgewinnung von Folien und flexiblen Verpackungen. AMP betreibt außerdem drei Produktionsstätten in den Großstädten Denver, Atlanta und Cleveland. Hier wird die Finanzierungsrunde dazu beitragen, das weitere Wachstum des Unternehmens im Bereich der Sekundärsortierung in den Vereinigten Staaten zu fördern.

“Unser Hauptaugenmerk lag von Anfang an auf der Anwendung der KI-gestützten Automatisierung, mit der wir unser globales Recyclingsystem wirtschaftlich und nachhaltig verbessern wollen”, sagte Matanya Horowitz, Gründer und CEO von AMP Robotics. “Wir hatten das Glück, auf diesem Weg ein leidenschaftliches Team, treue Kunden und visionäre Investoren für uns zu gewinnen. Mit diesen neuen Finanzmitteln werden wir unsere Bemühungen um die Modernisierung und den Ausbau unserer Recycling-Infrastruktur beschleunigen und so den Weg der Gesellschaft hin zu einer Kreislaufwirtschaft unterstützen.”

Durch die Leistungsfähigkeit der KI von AMP wird auch die sekundäre Sortierung technisch und wirtschaftlich durchführbar. Durch sein sekundäres Sortiermodell gewinnt AMP gemischtes Papier, Metalle und ein ganzes Portfolio von Kunststoffen (Nr. 1 bis Nr. 7) in einer Vielzahl von Formfaktoren und Eigenschaften mit hoher Präzision und Reinheit zurück. Dabei liegt ein besonderer Schwerpunkt auf Kunststoffmischungen, die erst durch KI möglich werden. Diese Rohstoffe, darunter auch auf Kundenwünsche abgestimmte Chemikalien- und Polymermischungen, die von Verarbeitungs- und Produktionsbetrieben benötigt werden, verkauft das Unternehmen an Endabnehmer weiter.

2022 erweiterte AMP sein Führungsteam in den Bereichen Technik, Finanzen und Personal. Josh Hollin trat als Vice President of Engineering in das Unternehmen ein. Zuletzt war er Vice President of Engineering and Global Product Launch Teams bei Flex, einem Unternehmen für technologische Innovations-, Lieferketten- und Fertigungslösungen. Beth Dec kam als Vice President of People von Vail Resorts, wo sie die Position als Vice President of HR Shared Services and Talent Acquisition innehatte. Regina Madigan bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bereich Unternehmensfinanzen in börsennotierten, privaten und internationalen Unternehmen in ihre Rolle als Vice President of Finance ein. Zuletzt war sie Vice President of Finance und Controller bei Paragon 28, als dieses Unternehmen an die Börse ging.

In einem Schritt, der stellvertretend für den starken Einsatz von KI- und Robotertechnologien in der Branche steht, erweiterte AMP kürzlich seine Partnerschaft mit Waste Connections, seinem größten Kunden. Seit Ende 2020 hat Waste Connections 50 Hochgeschwindigkeits-Robotiksysteme von AMP für Kunststoff-, Faser- und Reststoff-Produktionslinien gebucht oder eingesetzt und ist damit der größte Betreiber von KI-gesteuerten Robotiksystemen in der Branche.