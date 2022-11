Hilfsmittel für chemisches Recycling

Clariant hat Produkte für den wachsenden Markt des chemischen Kunststoffrecyceln eingeführt. Die neuen Katalysatoren HD Max und Clarit-Adsorber dienen nach Angaben des Chemiekonzerns zur Reinigung von Pyrolyseöl, das aus mechanisch nur schwer recycelbaren vermischten Kunststoffabfällen gewonnen wird. Sie sind demnach darauf ausgerichtet, wechselnde Verunreinigungen zu entfernen und Herstellern unabhängig von der Prozesskonfiguration die dafür erforderliche Flexibilität bieten. Die Lösungen umfassen auch operative Unterstützung von der Inbetriebnahme bis zur Prozessoptimierung während der Nutzungsdauer der Produkte. Im Ergebnis sollen Hersteller von einer effizienten Beseitigung von Unreinheiten profitieren und ein mit Ethylenanlagen kompatibles Pyrolyseöl erhalten.

Pyrolyseöle werden in einem chemischen Recyclingprozess hergestellt, der Polymere in Basisbausteine aufspaltet, die dann als Rohstoffe wiederverwertet werden können. „Die Entwicklung nachhaltiger Katalysatortechnologien ist entscheidend für die Unterstützung unserer Kunden auf dem Weg hin zu einer verstärkten Kreislaufindustrie mit alternativen Rohstoffquellen“, sagt Jens Cuntze, President of Catalysts bei Clariant.

Nina Karpynec, Head of Marketing, Innovation & Sustainability in der Geschäftseinheit Unit Adsorbents & Additives bei Clariant: „Gestützt auf über 100 Jahre Erfahrung in der Reinigung von Speiseölen und von Rohmaterialien für erneuerbare Kraftstoffe ist Clariant gut aufgestellt für die Dekontaminierung von Pyrolyseöl. Hinzu kommt eine lange Erfolgsgeschichte in der Produktion von Adsorptionsmitteln für eine Vielzahl von Rohstoffen und Verunreinigungen vor allem in schweren und breiten Destillationsbereichen.“