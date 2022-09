Doppstadt setzt Wachstumsstrategie mit Partner fort

Die Partnerschaft erlaube es, die Wachstumsstrategie schneller und konsequent umzusetzen und somit die Marke Doppstadt langfristig zu stärken. Beide Partner sind zu 50 Prozent am Unternehmen beteiligt.

„Mit dem ausgewählten Partner fiel meine Entscheidung nicht auf das wirtschaftlich attraktivste Angebot, sondern auf den Partner mit den größten unternehmerischen Überschneidungen“, erklärt Ferdinand Doppstadt. Zudem sei die Custos Vermögensverwaltungs GmbH ein familiär geführtes Unternehmen, das sich mit einer langfristigen, eher konservativ ausgerichteten Wachstumsstrategie, wie Doppstadt sie verfolgt, identifiziert.

Hinter der Unternehmensgruppe mit Sitz in Graz steht das Ehepaar Leitner. Dr. Wolfgang Leitner hat jahrzehntelange Erfahrung in der strategischen Unternehmensführung und -entwicklung. Der promovierte Chemiker und Manager zählt zu den erfolgreichsten Unternehmern Österreichs. Mit der von ihm und seiner Frau Dr. Cattina Leitner geführten Custos Vermögensverwaltungs GmbH will die Doppstadt-Gruppe ihr strategisches Wachstum in den nächsten Jahren vorantreiben.