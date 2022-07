Aimplas: Siegel für wiederverwendbare Lebensmittelverpackungen

Kunststoffverpackungen unterliegen einer zunehmenden Regulierung mit dem Ziel, eine Kreislaufwirtschaft zu fördern. Unter anderem fördern die verschiedenen europäischen, nationalen und regionalen Vorschriften die Wiederverwendung dieser Verpackungen, was bei Lebensmittelverpackungen eine Herausforderung darstellt, wenn es darum geht, ihre Sicherheit nach wiederholtem Gebrauch und Waschen zu gewährleisten.

Aimplas hat das Zertifikat Designed to be Reusable auf der Grundlage der Verordnung (EG) Nr. 1935/2004, der Verordnung (EU) Nr. 10/2011, der Verordnung (EG) Nr. 282/2008 sowie der neuen Norm UNE 53928:2020 zur Geschirrspülmaschinenfestigkeit geschaffen. Dieses Zertifikat garantiert, dass das Produkt so konzipiert wurde, dass es sowohl nach wiederholter Verwendung als auch nach wiederholtem Waschen dazwischen sicher wiederverwendet werden kann, und dass es die erforderlichen Tests bestanden hat, um unter dem Gesichtspunkt der Lebensmittelsicherheit als wiederverwendbar zu gelten. Hinzu kommt die Validierung seiner Funktionalität.

Zu diesem Zweck werden die Produkte vor der Erlangung des Siegels verschiedenen Analysen und Tests unterzogen, wie z. B. der Spülmaschinenbeständigkeit bei mindestens fünf Zyklen, der Risikobewertung von NIAS (nicht absichtlich hinzugefügten Stoffen) und Migrationstests, um sicherzustellen, dass sie, falls sie in die Lebensmittel übergehen, kein Gesundheitsrisiko darstellen, sowie einer sensorischen Analyse, um zu überprüfen, dass ihre Wiederverwendung nicht dazu führt, dass die organoleptischen Eigenschaften der Lebensmittel durch die Verpackung verändert werden.

Für die Hersteller von Verpackungen stellt dieses Siegel aufgrund seiner Sicherheit und Transparenz einen Wettbewerbsvorteil gegenüber der Konkurrenz dar. Für diejenigen, die die Verpackungen kaufen und verwenden, sind sie eine Sicherheitsgarantie, und für die Umwelt ist die Förderung der Wiederverwendung unter verschiedenen Gesichtspunkten von Vorteil: zum einen wegen der offensichtlichen Verringerung von Abfällen, die möglicherweise schlecht entsorgt werden, und zum anderen, weil sie eine Verringerung der verbrauchten Ressourcen und der Emission von Treibhausgasen bedeutet.