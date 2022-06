bvse-Landesverbände „West“ wählten in Bitburg

Die Steil- Entsorgung GmbH in Bitburg war am 22.06.2022 Gastgeber der diesjährigen Landesversammlung „West“, auf der die bvse-Mitgliedsunternehmen der Bundesländer Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Saarland ihre neuen Landesvorsitzenden wählten.

In den Bundesländern Hessen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz wurden die bis dato amtierenden Vorsitzenden einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Im Saarland trat der bisherige Vorsitzende nicht mehr an. Hier wird Herr Christian Kühnel (Steil Entsorgung GmbH) kommissarisch den Vorsitz übernehmen. Außerdem werden zwei neue Stellvertretende Vorsitzende in NRW (Thomas Staudt, SRE GmbH) und RP (Carsten Preuß, Bierbrauer & Sohn GmbH) fortan die Landesverbandsspitzen unterstützen.

Herzlich bedankte sich bvse-Hauptgeschäftsführer Eric Rehbock bei den neuen/„alten“ Amtsträgern. „Die Tatsache, dass die langjährigen Gremienspitzen nahezu vollzählig auch für die nächsten drei Jahre ihre Ämter in bewährter Konstellation weiter fortführen, belegt einmal mehr das große Engagement dieser Mittelständler für das Recycling und zeigt darüber hinaus deren große Verbundenheit zu unserem Verband. Dies ist keine Selbstverständlichkeit.“ Darüber hinaus bedankte sich Rehbock auch bei dem Gastgeber Steil GmbH, die den Mitgliedern im Anschluss in einer interessanten Betriebsbesichtigung einen Einblick in das Unternehmen gab.

Für die nächsten drei Jahre übernehmen nun die folgenden Vertreter aus den bvse-Mitgliedsunternehmen den Landesvorsitz:

Hessen Vorsitz Olaf Schäfer (Collecta Rohstoff GmbH & Co. KG

NRW Vorsitz Dr. Jens Lühr (Wüppenhorst Entsorgungsbetriebe GmbH

Stellvertreter Thomas Staudt (SRE GmbH)

RP Vorsitz Christian Kühnel (Steil Entsorgung GmbH)

Stellvertreter Carsten Preuß (Bierbrauer & Sohn GmbH)

Saarland kommissarisch Christian Kühnel (Steil Entsorgung GmbH)

Der Landesvorstand wurde gemäß der Satzung vom 23. März 2017 für drei Jahre gewählt.