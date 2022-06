SMS group verzeichnet höchsten Auftragseingang seit zehn Jahren

Die SMS group hat im abgelaufenen Geschäftsjahr ihren Auftragseingang um 86 Prozent auf 3.507 Millionen Euro nahezu verdoppelt und damit den höchsten Wert der vergangenen zehn Jahre erzielt.

Ursächlich hierfür waren Aufholeffekte nach dem Corona-bedingten Einbruch im vergangenen Geschäftsjahr, aber auch die steigende Nachfrage nach Dekarbonisierungs- und Recycling-Technologien. Der Auftragsbestand erhöhte sich signifikant auf 3.944 Millionen Euro. Da die Abnahmen einiger Projekte während der Pandemie verschoben wurden, lag der Umsatz zum Jahresabschluss mit 2.559 Millionen Euro um 6,8 Prozent unter dem Vorjahreswert.

Das Ergebnis vor Steuern beträgt 87 Millionen Euro. Nach der Pandemie ist SMS damit wieder zu einem profitablen Wachstum zurückgekehrt. Durch die Verlängerung des Zukunftstarifvertrags und sozialverträglichen Personalabbau konnten die Personalkosten in Deutschland nachhaltig um 75 Millionen Euro gesenkt werden. Der Free Cash Flow verbesserte sich deutlich auf 145 Millionen Euro, die Nettoliquidität stieg auf 978 Millionen Euro. Auch die Investitionen erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr auf 151 Millionen Euro.

Technologiepartner für die Dekarbonisierung der Stahlindustrie

Mit dem vollständigen Erwerb des Hochofenspezialisten Paul Wurth im April 2021 hat SMS seine Position als Technologiepartner und Komplettanbieter für die Stahlindustrie gestärkt.

Burkhard Dahmen, CEO der SMS group: „Nahezu alle Industrieländer haben sich ehrgeizige Klimaziele gesetzt und Strategien für die Transformation ihrer Stahlindustrien beschlossen. Heute produzieren integrierte Stahlwerke jährlich rund 1,3 Milliarden Tonnen Rohstahl auf der konventionellen Route und sind dabei für 90 Prozent der CO2-Emissionen der Stahlindustrie verantwortlich. Diese Produktionskapazitäten müssen in den kommenden Jahrzehnten transformiert werden. Als Systemlieferant sind wir in der Lage, unsere Kunden in jeder Situation umfassend zu begleiten.“

Kreislaufwirtschaft als neues Wachstumsfeld

Unter dem Motto #turningmetalsgreen liefert SMS nicht nur Lösungen für die Stahlindustrie, sondern entwickelt auch Technologien zur Wieder¬verwertung von praktisch allen Metallen. Mit dem Kupferproduzenten Aurubis wurde im November vergangenen Jahres eine langfristige, strategische Partnerschaft zur Entwicklung und zum Bau mehrerer modularer Recyclinganlagen in Europa und Nordamerika vereinbart. Mit diesen hochmodernen Anlagen zum Multi-Metall-Recycling werden aus Elektroschrotten wertvolle Metalle wie Kupfer, Nickel, Zinn, Zink, Platin und verschiedene Edelmetalle wiedergewonnen und in den Wertschöpfungskreislauf zurückgeführt.

Umwelttechnologien für die Mobilität von Morgen

Die Primobius-Technologie zum Recycling von Lithium-Ionen-Batterien verzeichnet erste Markterfolge. Nachdem die Demonstrationsanlage in Hilchenbach im Frühjahr 2022 in den kommerziellen Betrieb überführt wurde, hat sich Mercedes-Benz als einer der ersten Kunden für den Einsatz dieser Technologie entschieden. Primobius wird die erste industrielle Anlage in Deutschland am Standort Kuppenheim (Baden-Württemberg) bauen.

Leistungsbasierte Bezahlmodelle im Service-Geschäft nehmen zu

SMS setzt konsequent auf den Ausbau des Service-Geschäfts. Die drei Kompetenzfelder Elektrik & Automation, Digitalisierung sowie Technischer Service bieten dafür integrierte Lösungen, die zunehmend auch leistungsbasiert bezahlt werden können.

Prof. Dr.-Ing Katja Windt, CDO der SMS group: „Viele Kunden wollen sich stärker auf ihre Kernprozesse konzentrieren und z. B. die Instandhaltung durch Partner durchführen lassen. Dabei geht es primär um Leistungs¬indikatoren wie Effizienz und Nachhaltigkeit. Wir haben uns bei SMS so aufgestellt, dass wir die Anlagen unserer Kunden im gesamten Lebens¬zyklus verlässlich aus einer Hand betreuen können: Die Konstruktion der Anlage, die Inbetriebnahme und auch den jahrzehntelangen Betrieb inklusive aller Upgrades und Modernisierungen.“

Investition in Kaefer Isoliertechnik abgeschlossen

Gemeinsam mit dem Private-Equity Investor Altor hat SMS 50 Prozent an dem globalen Industrieservice-Unternehmen Kaefer Isoliertechnik GmbH & Co. KG erworben. Das Closing erfolgte am 24. Mai 2022. SMS erwartet in den kommenden Jahren einen stetig wachsenden Markt für industrielle Dienstleistungen und wird nun mit KAEFER Kooperationsmöglichkeiten auf Zukunftsfeldern wie Dekarbonisierung, Digitalisierung, Energiewende oder LNG-Technologie erarbeiten.

Positiver Ausblick

SMS erwartet in den kommenden Jahren eine beständige und deutliche Zunahme des Auftragseingangs wie auch des Ergebnisses. Für das laufende Jahr wird trotz des Russland-Ukraine-Kriegs mit einem Auftragseingang auf Vorjahresniveau gerechnet.