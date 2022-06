Vorstandswahlen beim BDE

Der Verband heißt nun Bundesverband der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Kreislaufwirtschaft. Das sind die wesentlichen Ergebnisse der BDE-Mitgliederversammlung, die der Verband schon traditionell während der IFAT-Woche durchführt. Diesmal trafen sich die Mitglieder am Mittwoch (01.Juni) in München. Die weltgrößte Messe für Umwelt- und Recyclingtechnologie hatte nach vierjähriger Abstinenz in der Zeit vom 30. Mai bis zum 03. Juni 2022 in München ihre Zelte aufgeschlagen.

Der bei der Mitgliederversammlung neugewählte Verbandsvorstand ist im Wesentlichen bestätigt worden. Künftig gehören ihm mit Kathrin Gerber-Schaufler (Mittelbadische Entsorgungs-, und Recycling-Betriebe), Nadine Speidel (Globalflow) und Robert Ristow (Remondis Wasser und Energie) drei neue Mitglieder an.

Demnach setzt sich der neue Vorstand des BDE wie folgt zusammen:

Bernfried Ahle, Rheinische Recycling

Carsten Dülfer, PreZero Deutschland

Gustav Henrik Edelhoff, Lobbe Holding

Dr. Andreas Fehr, Fehr Umwelt Hessen

Dr. Fritz Flanderka, Reclay Systems

Bernd Fleschenberg, TSR Recycling

Stephan Garvs, PreZero Dual

Kathrin Gerber-Schaufler, Mittelbadische Entsorgungs- und Recycling-Betriebe

Steffen Gurdulic, Knettenbrech + Gurdulic

Dr. Christian Hower-Knobloch, MVV Umwelt

Daniel Imhäuser, Blasius Schuster

Jochen Kilb, Kilb Vetter Entsorgung

Dr. Henning Knorr, Karl Meyer Umweltdienste

Rainer Kröger, Alba Group

Peter Kurz, Kurz Entsorgung

Robert Ristow, Remondis Wasser & Energie

Lutz Siewek, Nehlsen

Felix Steingaß, Jakob Becker Entsorgung

Nadine Speidel, Globalflow

Reinhard Van Vlodrop, Entsorgungsgesellschaft Niederrhein

Michael Wieczorek, Lobbe Entsorgung West

Marcell Wiese, Lobbe Entsorgung

Klaus Wohnig, APK

Außerdem wurden die drei bisherigen Mitglieder des BDE-Ehrenrats wiedergewählt. Es sind Annemarie Becker (Jakob Becker), Gustav Dieter Edelhoff (Lobbe Holding) und Norbert Rethmann (Rethmann).

BDE-Präsident Peter Kurth: „Ich danke allen alten und neuen Vorstandsmitgliedern, die schon mit ihrer Kandidatur signalisiert hatten, Verantwortung im Verband übernehmen zu wollen. Der neugewählte Vorstand steht für die zukünftige Ausrichtung und repräsentiert in gelungener Weise die Zusammensetzung des Verbandes. Von Start-up über Recycler, Behandler und Entsorger sind sämtliche Mitgliederbereiche vertreten. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit. Besonders danke ich den drei Branchenpersönlichkeiten, die auch diesmal für den Ehrenrat zur Verfügung standen. Seit seiner erstmaligen Konstituierung ist der Ehrenrat unverändert. Darüber freue ich mich sehr.“