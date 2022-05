Fachmessen setzen auf Synergien und gemeinsame Kommunikation

Die Vorbereitungen für die Solids & Recycling-Technik und Pumps & Valves gehen in die nächste Runde.

Neu an Bord sind weitere Partner, die das Fachmesse-Trio unterstützen und das Rahmenprogramm mitgestalten. Zusätzlich zum gemeinsamen Live-Termin in Dortmund am 22. und 23. Juni 2022 ist das Messe-Trio nun auch virtuell enger zusammengerückt. Zu Ende April 2022 wurden die Kanäle der renommierten Fachmessen auf LinkedIn und Twitter vereint und damit die Synergien zusätzlich online genutzt. Besucher finden Neuigkeiten zur Messe oder zu den Branchentrends kompakt und zuverlässig nun auch im Netz unter einem Dach.

„Mit der Zusammenlegung der Social-Media-Kanäle nutzen wir zwischenzeitlich auch online die Synergien und erreichen die gesamte Community der Solids, Recycling-Technik und Pumps & Valves an einem Ort“, ist Sandrina Schempp vom Veranstalter Easyfairs Deutschland GmbH überzeugt. Wo bisher die Informationen auf drei Kanäle verteilt waren, profitieren die Besucher nun auch auf LinkedIn und Twitter von der gemeinsamen Kommunikation. Bis zum Branchentreff im Juni und darüber hinaus bleiben sie informiert über die Messen und Trendthemen der Branchen. In Dortmund selbst erwartet die Fachbesucher am 22. und 23. Juni dann wieder viel Expertise. Weitere Partner des Fachmesse-Trios sorgen hier für neue Impulse und unterstützen dazu das reichhaltige Rahmenprogramm für die Gäste. Zu diesem gehören unter anderem geplante Themen-Routen, die dazu einladen, die drei Fachmessen systematisch zu erkunden.

Auf die Live-Präsenz freut sich auch Ralf Matke, Senior Manager Industrial Drives vom Aussteller ZF Industriegetriebe Witten GmbH: „Die Kombi-Veranstaltung aus der Solids & Recycling-Technik und der Pumps & Valves bietet gleich zwei Plattformen, uns und unsere Produkte darzustellen. Nicht nur als Antriebsspezialist für die industrielle Fördertechnik, sondern auch als einer der führenden Anbieter der Antriebstechnik für mobile Großschredder.“ Auch er sieht die Vorzüge des Zusammenschlusses, bei dem Aussteller und Besucher durch Synergien gewinnen. Denn die Branchen rund um Schüttgüter, Prozesse und Wiederverwertung sind eng miteinander verbunden. Daher finden die drei Fachmessen in Dortmund weiterhin großen Zuspruch. Mit dem kunststoffland NRW e.V., dem Verband Deutscher Metallhändler e.V., der Otto Graf GmbH Kunststofferzeugnisse und dem InDie RegionRuhr Innovations-netzwerk sind für die Recycling-Technik vier neue Partner mit an Bord. Auch die Solids kann sich über das neu hinzugekommene Weiterbildungszentrum Haus der Technik e.V. freuen.

Fachbesucher dürfen in Dortmund mit einer hohen Informations-dichte rechnen. Schließlich präsentieren sich die Vertreter dreier hochkarätiger Fachmessen gleichzeitig an einem Standort. Es lohnt sich daher, die Ausstellung an den beiden Messetagen entlang einer der vier geplanten Themen-Routen zu erkunden. Auf diese Weise erhalten Besucher gezielte Anregungen zu den Kernthemen Prozessautomation, nachhaltiger Produktion, Brand- und Explosionsschutz oder Agrar und Feed Technologien.

Seit Ende April laufen nun die Fäden der Social Media Kommunikation unter dem Namen „Solids, Recycling-Technik und Pumps & Valves Dortmund“ zusammen. Auf den gemeinsamen Informationskanälen auf LinkedIn und Twitter finden die Leser interessante Beiträge zu aktuellen Themen aus der Prozess-, Verfahrens- und Recycling-Technik und Neuigkeiten zur Organisation der Messen. Auch die vom Veranstalter Easyfairs gestartete, neue Besucherkampagne für den Branchentreff findet hier eine Plattform. Schwungvoll und farbenfroh verweist sie mit lebhaften Wortspielen auf die vielschichtigen Lösungen, die es live auf dem Fachmesse-Trio in Dortmund zu entdecken gibt.