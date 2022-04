IFAT: Digitalisierungslösungen für Entsorgung, Recycling und Umwelt

Axians eWaste und Axians Athos wollen in München Innovationen rund um cloudbasierte Softwarelösungen sowie Apps für die kommunale und gewerbliche Umwelt- und Abfallwirtschaft zeigen.

eAVALportal, eine frei zugängliche Plattform zum Austausch von Entsorgungsdaten, wird erstmals der Öffentlichkeit präsentiert. Der AvaL-Standard wurde vom BDE in Zusammenarbeit mit diversen Entsorgungsunternehmen und IT-Dienstleistern entwickelt. Er dient dazu, den systemübergreifenden Austausch gleicher oder ähnlicher Leistungsdaten zur Kommunikation zwischen allen Beteiligten eines Entsorgungsprozesses zu ermöglichen – von der Beauftragung, über den Transport bis hin zu Abrechnung. Axians eWaste stellt mit dem eAVALportal zukünftig eine öffentliche SaaS-Plattform zur Verfügung, die nicht extra in das eigene ERP-System implementiert werden muss, sondern einen unkomplizierten online-Zugriff ermöglicht.

Auf Initiative von Michael Hörtkorn, Geschäftsführer der Entsorger-Kooperation LOGEX System, soll in Kooperation mit der mse IT Solutions und Axians eWaste zur Pilotierung das eSERVICEportal (Kunden- und Serviceportal für die Abfallwirtschaft) an das LOGEX ERP AWS angebunden und ausgiebig getestet werden. Nach erfolgreicher Testphase wird das eAVALportal weiterentwickelt und steht voraussichtlich bereits im Laufe des Jahres 2022 für Kunden zur Verfügung.

Lösungen zur Unternehmenstransformation mit der neuen CO2-Plattform und App

Mit dem „Green Deal“ hat sich die EU verpflichtet, bis 2050 zum ersten klimaneutralen Kontinent zu werden. Demnach müssen Unternehmen ab Januar 2023 in einer Nachhaltigkeitsberichtserstattung ihre CO2-Emmisionen nachvollziehbar belegen. Deshalb ist es ist wichtig, durch Sensibilisierung und Weiterbildung der Mitarbeiter ein Bewusstsein für die Auswirkungen des Klimawandels zu schaffen – insbesondere, wenn es darum geht, den betrieblichen Umgang mit Ressourcen zu dokumentieren und CO2-Emissionen in allen Bereichen zu reduzieren. Die CO2 Plattform sowie die App unterstützen Unternehmen auf ihrem Weg zur CSR-/ESG-Konformität.

360°-digitalisiertes Abfallmanagement für Chemieparks

In der Chemieindustrie entstehen bis zu 100.000 verschiedene Abfallströme und über 3 Millionen Tonnen Abfall pro Jahr, davon 50% gefährliche Abfälle – Tendenz steigend. Das bedeutet: Ein Drittel der abfallwirtschaftlichen Aufwendungen der produzierenden Industrie fallen allein auf den Bereich Chemie. Diese Zahlen sprechen für sich. Ein kosteneffizientes, umfassendes Abfallmanagement ist entsprechend unabdingbar, um die komplexen Stoffströme rechtskonform und betriebswirtschaftlich korrekt abzubilden. Die 360°-Lösung bietet modulare Bausteine von A-Z, wie beispielsweise anteilige Kostenberechnung, Behälterfüllstandsmessung durch intelligente Sensorik, ortsunabhängige Signatur aller eANV Dokumente dank Fernsignatur oder Signierstationen sowie Zeitersparung bei der Erstellung von Umweltberichten.

Ökoeffizienz durch optimierte Tourenplanung und Telematik

Die Planungsinstrumente des ATHOS ERP Systems optimieren sowohl individuelle Auftragstouren als auch wiederkehrende Regeltouren. Dies verbessert nicht nur die Leistungserbringung. Es vermeidet zudem unnötige Fahrwege und reduziert den Ressourcenverbrauch und den CO2-Ausstoß nennenswert. In Verbindung mit der vollständig digitalen und Telematik-gestützten Disposition, die tourrelevante Daten an die Fahrzeuge sendet und die rückgemeldeten Leistungsdaten erfasst, ermöglicht dies eine zeitgemäße, ökoeffiziente Abfallwirtschaftslogistik.

Smarte Online-Services für Bürgerinnen und Bürger

Diese umfassende Softwarelösung bringt die Sachbearbeitung der kommunalen abfallwirtschaftlichen Verfahren ins Internet. Damit steht den Bürger:innen und Nutzern ein ganzes Bündel an Online-Services für eine Vielzahl von kundenbezogenen Prozessen zur Verfügung, um die bislang analoge Kommunikation zwischen Verwaltung und Bürger:innen medienbruchfrei ins digitale Zeitalter zu überführen. Die ATHOS Online-Services können transparent in den kommunalen Webauftritt eingebunden werden, sind responsiv und interagieren in Echtzeit mit der Anwendung.

