Start der Datenerhebung zum Stoffstrombild Kunststoffe 2021

Zum mittlerweile 13. Mal startet die Datenerhebung durch die Partner der Studie sowie der Conversio Market & Strategy GmbH. Die Veröffentlichung unter dem Titel „Stoffstrombild Kunststoffe in Deutschland 2021“ erfolgt voraussichtlich im Oktober 2022.

Für die umfassende Lebensweganalyse wurden zuletzt mehr als 2.000 Unternehmen aus Kunststofferzeugung, -verarbeitung und -verwertung befragt sowie amtliche und weitere Statistiken herangezogen. Um auch in diesem Jahr wieder eine hohe Abdeckung zu erreichen, werden in Kürze über verschiedene Kanäle Fragebögen versandt, Telefoninterviews geführt sowie Untersuchungen und Recherchen gestartet.

Mit dem Stoffstrombild Kunststoffe, an dem sich die gesamte Branchen-Wertschöpfungskette beteiligt, legt die Kunststoffindustrie bereits seit 1998 ein zuverlässiges und ausführliches Kompendium mit Zahlen und Fakten zu Produktion, Verbrauch, Abfallaufkommen und Verwertung von Kunststoffen in Deutschland vor. Die Zahlen und Fakten zum Kunststoffmarkt sind wichtig, um Fortschritte bei Verwertung und Recycling zu dokumentieren und für Transparenz in der Kunststoffdebatte zu sorgen.

Erstellt wird die Studie erneut von der Conversio Market & Strategy GmbH, Auftraggeber sind die BKV GmbH sowie Plastics Europe Deutschland, BDE, bvse, Fachverband Kunststoff-und Gummimaschinen im VDMA,IK –Industrievereinigung Kunststoffverpackungen., KRV –Kunststoffrohrverband, VinylPlus Deutschland, GKV –Gesamtverband Kunststoffverarbeitende Industrie emit seinen Trägerverbänden AVK–Industrievereinigung Verstärkte Kunststoffe, FSK –Fachverband Schaumkunststoffe und Polyurethane, GKV/TecPart–Verband Technische Kunststoff-Produkte und pro-K –Industrieverband Halbzeuge und Konsumprodukte aus Kunststoffe, IG BCE Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie sowie VCI–Verband der Chemischen Industrie.