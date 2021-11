Aquatech Innovation Award für Wasser 3.0

Die Technologie für die Entfernung von Mikroplastik von Wasser 3.0 hat den Aquatech Innovation Award in der Kategorie Green Chemistry for Water erhalten. Auch in Den Haag löst das junge Greentech-Unternehmen Begeisterung aus.

Am Montag Abend wurde das Team von Wasser 3.0 rund um Erfinderin, Gründerin und CEO Dr. Katrin Schuhen mit dem Aquatech Innovation Award in der Kategorie Green Chemicals for Water ausgezeichnet. (Über die Nominierung hat das RECYCLING magazin berichtet.) Drei Tage später standen sie im Finale des Startup-Wettbewerbs „Get in the Ring – Impact“ in Den Haag. Auch hier überzeugten sie Jury und Publikum und ergatterten einen Platz unter den Top 4.

Die Chemie hinter der Technologie

Mit den Aquatech Innovation Awards werden Innovationen und Technologien von Weltrang ausgezeichnet, die das Potenzial haben, den globalen Wassermarkt voranzubringen. Insgesamt wurden 12 innovative Technologien aus über 50 Einsendungen von einer Expertenjury nominiert. Die Kriterien waren Originalität, Praktikabilität und Nachhaltigkeit. Wasser 3.0 ist Gewinner der Kategorie Green Chemicals for Water. Die Chemie, die die Grundlage für die Entfernungstechnologie von Wasser 3.0 ist, faszinierte die Jury Mitglieder. „Man kann sehr kleine Partikel sehr effizient entfernen“, so die Begründung der Jury.

Die Wasser 3.0 Mikroplastik-Entfernung basiert auf einer einfachen Clump-&-Skim-Technologie. Aus fein verteilten Partikeln unterschiedlichster Größe und Zusammensetzung werden mit Hilfe von Green Chemistry Zentimeter-große Agglomerate geformt. „Viele Menschen, die unsere Agglomerate zum ersten Mal sehen, sagen, das sehe ja aus wie Popcorn“, beschreibt Dr. Katrin Schuhen die Technologie. Für die promovierte Chemikerin ist der Aquatech Innovation Award in der neu eingeführten Kategorie Green Chemicals for Water eine besondere Auszeichnung: „Sauberes Wasser kann nur mit sauberen Technologien erreicht werden. Daher war für mich von Anfang an entscheidend, dass wir nicht an einer Stelle ein Problem lösen und an anderer Stelle ein neues schaffen.“